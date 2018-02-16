Düzce Üniversitesi’nde Afet ve Acil durum eğitimi düzenlendi

Düzce Üniversitesi ile Düzce Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arasındaki koordinasyonun artırılması, kamu kurumlarında güncel bir şekilde bulundurulması gereken afet ve acil durum planlarının takibinin daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Düzce Üniversitesi’nde görevli afet ve acil durum amirlerine eğitim verildi.

Eğitimde Düzce Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde görev yapan Endüstri Mühendisi Yusuf Çiftçi, Şube Müdürü Cihan Metin ve Santral Memuru Hakan Demir görev aldı.

Düzce Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen ve iki gün süren eğitimin ilk günün sabahki oturumunda; Sivil Savunma ve AFAD’ın Tanımı, Lüzum ve Önemi, Kuruluşu, Teşkilat Yapısı, Görev ve Sorumlukları gibi başlıkların yanı sıra Sivil Savunma Planlama Esasları, Sivil Savunma Planı Taslak Çalışması, Koruyucu ve Kurtarıcı Sivil Savunma Önlemleri anlatıldı.

Afet ve Acil Durum Eğitimi’nin öğleden sonraki bölümünde; Afetle Mücadelede Temel Bilgi ve Kavramlar, Afet Bilinci Kültürü, Yaşam Çevremizdeki Riskler, Yapısal Olmayan Risklerin Önlenmesi, Aile Afet Planı, Afet Sırasında Uygulanması Önerilen Doğru Davranış Şekilleri, Afet Sonrası İlk Saatler ve Diğer Afetler gibi konular katılımcılarla paylaşıldı.

Genel Yangın Bilgileri, Ekiplerin Görev ve Sorumlulukları ile Afet Yönetim Sistemleri hakkında bilgilerin verildiği eğitim programının ikinci günü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne bilgi amaçlı yapılan ziyaretin ardından sona erdi.