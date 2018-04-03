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Düzce Üniversitesi öğrencisi boksta Avrupa şampiyonu

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Busenaz Çakıroğlu, Romanya’da düzenlenen “U-22 Bayanlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda tüm rakiplerini mağlup ederek 51 kg’da...

Düzce Üniversitesi öğrencisi boksta Avrupa şampiyonu

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Busenaz Çakıroğlu, Romanya’da düzenlenen “U-22 Bayanlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda tüm rakiplerini mağlup ederek 51 kg’da...

03 Nisan 2018 Salı 13:25
Düzce Üniversitesi öğrencisi boksta Avrupa şampiyonu

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Busenaz Çakıroğlu, Romanya’da düzenlenen “U-22 Bayanlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda tüm rakiplerini mağlup ederek 51 kg’da Avrupa Şampiyonu oldu.

Birçok ulusal ve uluslararası şampiyonluğu bulunan Düzce Üniversitesi öğrencisi Busenaz Çakıroğlu, zorlu müsabakalarda İtalyan, Çek Cumhuriyeti, İngiliz ve Fransız rakiplerini yenerek büyük bir başarının sahibi oldu. Kariyeri başarılarla dolu olan sporcu, Avrupa Şampiyonu olarak Düzce Üniversitesi’ni ve ülkemizi gururlandırdı.
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