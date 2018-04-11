Düzce Üniversitesi firmalarla bir araya geldi

Teknik, Ar-Ge ve eğitim projeleri hakkında Tekno Kauçuk ve Anlaş Anadolu Lastik firmalarıyla bir toplantı gerçekleştiren Düzce Üniversitesi, şirketlerin sağlayacağı staj, burs ve istihdam konularında protokol hazırlanması kararına vardı.

Düzce Üniversitesi’nin Tekno Kauçuk ile Anlaş Anadolu Lastik firmalarıyla ortaklaşa gerçekleştireceği projelerin konuşulduğu toplantının ilk sunumunu gerçekleştiren Tekno Kauçuk A.Ş. yetkilileri firmalarının 1959’dan beri; havalı fren körükleri için membranlar, kazan körük contaları, çamaşır makinaları için kauçuk parçaları gibi ürünleri imal ettiklerini belirterek 2017 yılından itibaren Düzce Kaynaşlı’da da faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti.

Anlaş Anadolu Lastik A.Ş. temsilcisi ise motosiklet, scooter lastiklerinin yanında, go-kart, golf arabası ve tarım lastikleri gibi ürünleri ürettiklerini dile getirdi.

Gerçekleştirilen toplantıda, işbirliği imkanları görüşülerek firmaların sağlayacağı staj, burs ve istihdam konularında protokol hazırlanması kararına varıldı. Toplantıda, Düzce Üniversitesi ile iki firma arasında ortak AR-GE projeleri ile ilgili bölüm/program bazında proje hazırlıkları ve mevcut projelerin lisansüstü tez çalışmaları olarak değerlendirilmesi de kararlaştırıldı.

Toplantı, firmaların Düzce Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı ile araştırma ve test laboratuvarlarını ziyaret etmesiyle son buldu.