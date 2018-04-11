Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
108994
ALTIN
180.393
DOLAR
4.1492
STERLİN
5.8942
EURO
5.1350

Düzce Üniversitesi firmalarla bir araya geldi

Teknik, Ar-Ge ve eğitim projeleri hakkında Tekno Kauçuk ve Anlaş Anadolu Lastik firmalarıyla bir toplantı gerçekleştiren Düzce Üniversitesi, şirketlerin sağlayacağı staj, burs ve istihdam konularında protokol hazırlanması kararına vardı.Düzce...

Düzce Üniversitesi firmalarla bir araya geldi

Teknik, Ar-Ge ve eğitim projeleri hakkında Tekno Kauçuk ve Anlaş Anadolu Lastik firmalarıyla bir toplantı gerçekleştiren Düzce Üniversitesi, şirketlerin sağlayacağı staj, burs ve istihdam konularında protokol hazırlanması kararına vardı.Düzce...

11 Nisan 2018 Çarşamba 12:16
Düzce Üniversitesi firmalarla bir araya geldi

Teknik, Ar-Ge ve eğitim projeleri hakkında Tekno Kauçuk ve Anlaş Anadolu Lastik firmalarıyla bir toplantı gerçekleştiren Düzce Üniversitesi, şirketlerin sağlayacağı staj, burs ve istihdam konularında protokol hazırlanması kararına vardı.

Düzce Üniversitesi’nin Tekno Kauçuk ile Anlaş Anadolu Lastik firmalarıyla ortaklaşa gerçekleştireceği projelerin konuşulduğu toplantının ilk sunumunu gerçekleştiren Tekno Kauçuk A.Ş. yetkilileri firmalarının 1959’dan beri; havalı fren körükleri için membranlar, kazan körük contaları, çamaşır makinaları için kauçuk parçaları gibi ürünleri imal ettiklerini belirterek 2017 yılından itibaren Düzce Kaynaşlı’da da faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti.

Anlaş Anadolu Lastik A.Ş. temsilcisi ise motosiklet, scooter lastiklerinin yanında, go-kart, golf arabası ve tarım lastikleri gibi ürünleri ürettiklerini dile getirdi.

Gerçekleştirilen toplantıda, işbirliği imkanları görüşülerek firmaların sağlayacağı staj, burs ve istihdam konularında protokol hazırlanması kararına varıldı. Toplantıda, Düzce Üniversitesi ile iki firma arasında ortak AR-GE projeleri ile ilgili bölüm/program bazında proje hazırlıkları ve mevcut projelerin lisansüstü tez çalışmaları olarak değerlendirilmesi de kararlaştırıldı.

Toplantı, firmaların Düzce Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı ile araştırma ve test laboratuvarlarını ziyaret etmesiyle son buldu.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Törenin maskotu oldu
Törenin maskotu oldu
Minik öğrenciler polislerin bayramını kutladı
Minik öğrenciler polislerin bayramını kutladı
Karate grup müsabakaları Düzce’de başladı
Karate grup müsabakaları Düzce’de başladı

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim