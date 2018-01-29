Düzce Emitt’ın yıldızı oldu

Emıtt 2018 22. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi iş birliği ile hazırlanan stantlar ziyaretçi akınına uğradı.

Bu yıl 22.düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı İstanbul Beylikdüzü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde binlerce yerli ve yabancı konuğu ağırladı. Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi iş birliği ile hazırlanan tanıtım standında ziyaretçiler Düzce’nin doğal ve kültürel özelliklerine büyük ilgi gösterdi.

Vali Zülkif Dağlı ve Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay fuarın üçüncü gününde stantlara gelen misafirlerle tek tek ilgilendi ve Düzce’nin doğal, tarihi, kültürel özellikleri ile tarımsal ürünleri hakkında bilgi vererek hazırlanan hediyelerden ikram etti. Düzce’nin üç farklı stantta tanıtıldığı fuarda Batı Karadeniz illeri içinde en ilgi çeken stant olarak seçilen Düzce “EMITT En Başarılı Ekip Çalışması Ödülü”ne layık görüldü. Ayrıca stant çevre illerden katılan vali, belediye başkanları ve kaymakamlar tarafından da ziyaret edildi.

2018 yılının turizm atağı açısından büyük öneme sahip olduğuna dikkat çeken Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay “Düzce’nin tanıtılması, yerli turistin yanı sıra yabancı turistlerin de bizim sınırlarımız içinde bulunan 2 bin yıllık antik yerleşim yeri Konuralp’i görmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Gerek doğasıyla gerek tarihi yapısıyla saklı hazineyi artık ortaya çıkarmalıyız. Konuralp’de bulunan arkeolojik alanların, tarihi gezilerin uğrak noktası haline gelmesi için arkeolojik incelemelere ve kazılara devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.