Düzce Belediyespor grup birinciliği garanti

Düzce Belediyespor Erkek Voleybol takımı İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübünü 3-0 yenerek lig bitimine 2 hafta kala birinciliği garantiledi.

Voleybol Erkekler 1.Ligi 24’üncü hafta karşılaşmasında Düzce Belediyespor ekibi İstanbul Büyükşehir Belediyespor ekibini 3-0 yenerek bitime iki hafta kala liderliği garantilemiş oldu. Düzce 18 Temmuz Spor Salonu’nun tıklım tıklım dolu olduğu maçta oyuncu, taraftar yönetim bütünleşmesi yaşandı. Müthiş atmosferde Düzce Belediyesi Erkek Voleybol Takımı maçtan 3-0 galip ayrıldığı maçı Düzce Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Dursun Ay’da izledi. Belediyespor ekibi 25’inci hafta karşılaşmasında 25 Şubat Pazar günü saat 14:00’de Ankara Spor Salonunda Ziraat Bankası ile ligin son deplasmanında mücadele verecek.