Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116120
ALTIN
161.609
DOLAR
3.7995
STERLİN
5.2673
EURO
4.6673

Düzce Belediyespor grup birinciliği garanti

Düzce Belediyespor Erkek Voleybol takımı İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübünü 3-0 yenerek lig bitimine 2 hafta kala birinciliği garantiledi.Voleybol Erkekler 1.Ligi 24’üncü hafta karşılaşmasında Düzce Belediyespor ekibi İstanbul...

Düzce Belediyespor grup birinciliği garanti

Düzce Belediyespor Erkek Voleybol takımı İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübünü 3-0 yenerek lig bitimine 2 hafta kala birinciliği garantiledi.Voleybol Erkekler 1.Ligi 24’üncü hafta karşılaşmasında Düzce Belediyespor ekibi İstanbul...

22 Şubat 2018 Perşembe 10:41
Düzce Belediyespor grup birinciliği garanti

Düzce Belediyespor Erkek Voleybol takımı İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübünü 3-0 yenerek lig bitimine 2 hafta kala birinciliği garantiledi.

Voleybol Erkekler 1.Ligi 24’üncü hafta karşılaşmasında Düzce Belediyespor ekibi İstanbul Büyükşehir Belediyespor ekibini 3-0 yenerek bitime iki hafta kala liderliği garantilemiş oldu. Düzce 18 Temmuz Spor Salonu’nun tıklım tıklım dolu olduğu maçta oyuncu, taraftar yönetim bütünleşmesi yaşandı. Müthiş atmosferde Düzce Belediyesi Erkek Voleybol Takımı maçtan 3-0 galip ayrıldığı maçı Düzce Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Dursun Ay’da izledi. Belediyespor ekibi 25’inci hafta karşılaşmasında 25 Şubat Pazar günü saat 14:00’de Ankara Spor Salonunda Ziraat Bankası ile ligin son deplasmanında mücadele verecek.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Düzce Üniversitesi öğrencisinden karatede büyük başarı
Düzce Üniversitesi öğrencisinden karatede büyük başarı
Teniste şampiyonlar belli oldu
Teniste şampiyonlar belli oldu
Basketbol grup müsabakaları sona erdi
Basketbol grup müsabakaları sona erdi

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim