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DTSO yönetimi mazbatasını aldı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın 7 Nisan 2018’de yapılan seçimlerinde oluşan Yönetim Kurulu, sonuçların kesinleşmesinin ardından mazbatasını alarak ilk Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirdi.Mazbata törenine Düzce TSO Yönetim...

DTSO yönetimi mazbatasını aldı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın 7 Nisan 2018’de yapılan seçimlerinde oluşan Yönetim Kurulu, sonuçların kesinleşmesinin ardından mazbatasını alarak ilk Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirdi.Mazbata törenine Düzce TSO Yönetim...

12 Nisan 2018 Perşembe 17:47
DTSO yönetimi mazbatasını aldı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın 7 Nisan 2018’de yapılan seçimlerinde oluşan Yönetim Kurulu, sonuçların kesinleşmesinin ardından mazbatasını alarak ilk Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Mazbata törenine Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Meclis Başkanı Ahmet Dertli, Meclis Başkan Yardımcısı Mustafa Gösterişli, Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Canpolat, Ümit Ülgen, Metin Coşkun, Bilal Türkan, Özkan Çakır, Bülent Sivrikaya, Yalçın Top ve Murat Saydam katıldı.

Mazbata törenin ardından ilk Yönetim Kurulu toplantısına geçildi. Toplantıda Başkan Yardımcıları ve Sayman Üye belirlendi. Buna göre; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ümit Ülgen ve İbrahim Canpolat olurken Sayman Üye Özkan Çakır oldu.
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