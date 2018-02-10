Çivi deresi temizleniyor

Akçakoca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Çivi deresi yatağını temizliyor.

Belediye ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, özellikle dere yatağı içindeki kum birikintileri ve atıklar temizleniyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye ekipleri, "Yağan yağmur sonucu gelen dere yatağındaki kumları ve atıkları temizleyerek görüntü kirliliğini ortadan kaldırmaya çalışılıyor ve suyun akışını kolaylaştırılıyor. İlçede gerçekleştirilen örnek çalışmalarla, sorunları birer birer ortadan kaldırıyoruz. Ancak Akçakoca Belediyesi olarak vatandaşların, dere yataklarını kirletmemeleri ve atıkları söz konusu alanlara atmamaları konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz" dediler.