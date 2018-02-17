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Çilimli’de okuma yazma bilmeyen kalmayacak

DÜZCE(İHA) – Çilimli Halk Eğitim Merkezi tarafından ilçede okuma yazma bilmeyenler tespit edildi, ilk kurs başladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Okuryazarlık Seferberliği kapsamında Çilimli...

Çilimli’de okuma yazma bilmeyen kalmayacak

DÜZCE(İHA) – Çilimli Halk Eğitim Merkezi tarafından ilçede okuma yazma bilmeyenler tespit edildi, ilk kurs başladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Okuryazarlık Seferberliği kapsamında Çilimli...

17 Şubat 2018 Cumartesi 10:54
Çilimli’de okuma yazma bilmeyen kalmayacak

DÜZCE(İHA) – Çilimli Halk Eğitim Merkezi tarafından ilçede okuma yazma bilmeyenler tespit edildi, ilk kurs başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Okuryazarlık Seferberliği kapsamında Çilimli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan alan araştırması, ilan ve sosyal medya duyuruları neticesinde okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızı tespit edildi. Tespitin ardından ise Çilimli merkezde birinci kademe okuma yazma kursu açıldı. Kursiyerlere ders kitapları ve Çilimli Halk Eğitimi Merkezi tarafından hazırlanan kırtasiye seti dağıtıldı.
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