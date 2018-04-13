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Çilimli eski Belediye Başkanı Topkara’nın acı günü

DÜZCE(İHA) – Çilimli eski Belediye Başkanı Nazım Topkara’nın annesi Esma Topkara vefat etti. Cenazeye İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı da katıldı.Çilimli eski Belediye Başkanı MÜSİAD Düzce Şubesi kurucu...

Çilimli eski Belediye Başkanı Topkara’nın acı günü

DÜZCE(İHA) – Çilimli eski Belediye Başkanı Nazım Topkara’nın annesi Esma Topkara vefat etti. Cenazeye İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı da katıldı.Çilimli eski Belediye Başkanı MÜSİAD Düzce Şubesi kurucu...

13 Nisan 2018 Cuma 15:20
Çilimli eski Belediye Başkanı Topkara’nın acı günü

DÜZCE(İHA) – Çilimli eski Belediye Başkanı Nazım Topkara’nın annesi Esma Topkara vefat etti. Cenazeye İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı da katıldı.

Çilimli eski Belediye Başkanı MÜSİAD Düzce Şubesi kurucu başkanı Nazım Topkara’nın annesi Esma Topkara rahatsızlığı sebebiyle vefat etti. Merhume Esma Topkara’nın cenazesi Çilimli Topçular Mahallesi’ndeki evinden alınarak, Çilimli Türbe Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye İstanbul Valisi Vasip Şahin, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, iş ve siyaset dünyasından bir çok kişi, Topkara ailesi ve sevenleri katıldı.
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