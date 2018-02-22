DÜZCE(İHA) – Düzce Okul Sporları Gençler B Basketbol Grup Müsabakalarına ev sahipliği yaptı.

Düzce Spor Salonunda yapılan 4 gün süren ve 14 takımın katıldığı Okul Sporları Gençler B Basketbol Grup Müsabakaları sona erdi.

Kızlarda İstanbul birinci, Ankara ikinci, Zonguldak üçüncü olurken, Erkekler A Grubunda İstanbul, B Grubunda Ankara ve C Grubunda Düzce birinci oldu. Gruplarında birinci olan takımlar çeyrek finallere yükseldi.

Dereceye giren okullara ödüllerini Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Spor Şube Müdür Vekili Faruk Çelik ve Basketbol İl Temsilcisi Musa Keskin takdim etti.