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Başkan eşi Nursel Ay’dan öğrencilere geçmiş olsun ziyareti

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ın eşi Nursel Ay Düzce Ömer Seyfettin Akdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci yurdunda kalan ve rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan öğrencilerini ziyaret etti.Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ın...

Başkan eşi Nursel Ay’dan öğrencilere geçmiş olsun ziyareti

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ın eşi Nursel Ay Düzce Ömer Seyfettin Akdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci yurdunda kalan ve rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan öğrencilerini ziyaret etti.Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ın...

14 Mart 2018 Çarşamba 15:08
Başkan eşi Nursel Ay’dan öğrencilere geçmiş olsun ziyareti

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ın eşi Nursel Ay Düzce Ömer Seyfettin Akdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci yurdunda kalan ve rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan öğrencilerini ziyaret etti.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ın eşi Nursel Ay Düzce Ömer Seyfettin Akdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yurdunda kalan ve rahatsızlanarak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan öğrencileri ziyaret etti. Atatürk Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Erhan Sert ile birlikte tedavi altında olan öğrencilerle konuşan Nursel Ay her gence tek tek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başhekim Yardımcısı Dr. Erhan Sert 38 kız öğrencinin bulantı ve kusma şikayeti ile hastaneye başvurduğunu ancak durumu kritik hasta bulunmadığını belirtti. Hastaların durumu hakkında bilgileri alan Nursel Ay da Başhekim Yardımcısı Sert’e hastalara gösterilen ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.
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