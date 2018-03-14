Başkan Dursun Ay’ın eşi Nursel Ay’dan üniversiteli gençlere destek

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ın eşi Nursel Ay Düzce Üniversitesi öğrencileri tarafından düzenlenen “Afrin Yararına Kermes” etkinliğine katıldı.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ın eşi Nursel Ay Düzce Üniversitesi öğrencileri ve öğrenci toplulukları tarafından Afrin operasyonuna destek amacıyla düzenlenen kermese katıldı. Kermeste öğrencilerle bir araya gelen Ay, satışa sunulan el emeği ürünleri inceleyerek alış veriş yaptı. Gençlerin duyarlılığından duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Sınırda devam eden Zeytin Dalı operasyonunda bu vatan için mücadele eden askerlerimiz için hep birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Görüyorsunuz gençlerimiz ülkemizin bütünlüğü için gösterilen mücadelenin bir parçası oluyor. Sorumluluklarının farkında olan bir nesil yetişiyor. Hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Bu kermesi duyunca hemen destek vermek istedik, buraya gelerek onlardan alış veriş yaptık. Düzce, Afrin’deki Mehmetçiğimiz için tek yürek olmaya devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.