Başkan Ay’ın eşinden doktorlara çiçek

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ın eşi Nursel Ay 14 Mart Tıp Bayramı vesilesi ile Atatürk Devlet Hastanesinde görev yapan doktor ve hemşireleri ziyaret etti.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ın eşi Nursel Ay 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla doktorlara çiçek verdi. Atatürk Devlet Hastanesinde görev yapan doktor ve hemşireleri ziyaret eden Ay hem tıp bayramını tebrik etti hem de hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti. Sağlık personellerinin büyük bir fedakarlık ve özveri örneği olduğunu ifade eden Nursel Ay “Allah yokluklarını göstermesin, onlar bizim en kıymetlilerimiz” dedi.