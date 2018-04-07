Balıkçılar tekneleri onarmaya başladı

Karadeniz’de dv yasağın başlamasının ardından teknelerini Akçakoca Limanına çeken balıkçılar, sezon içerisinde yıpranan ağ ve malzemelerini bakımını yapmaya başladı. Teknelerde zımpara, boya, motor bakımı yapan tekne sahipleri, yırtılan ağlarını onarıyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, teknelerin limana çekildiğini söyledi. Ağ tamirinin yanı sıra teknelerde bakım ve onarım çalışması yaptıklarını aktaran Karakaş, "Ağları limana çıkartıp ilmek ilmek örüyoruz. Balıkçılarımızın tümü liman içinde gece gündüz çalışıyor, şimdi de gelecek sezon için hazırlıklarımızı yapıyoruz" dedi.