Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 22°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114993
ALTIN
170.088
DOLAR
3.9636
STERLİN
5.5685
EURO
4.8897

Bakan yardımcısı Yavilioğlu “Düzce AK Partinin Kalesidir”

Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, Siyaset Akademisi öncesinde AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Yavilioğlu göreve geldikten sonra ülke için önemli işler başardıklarını ifade etti.Maliye...

Bakan yardımcısı Yavilioğlu “Düzce AK Partinin Kalesidir”

Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, Siyaset Akademisi öncesinde AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Yavilioğlu göreve geldikten sonra ülke için önemli işler başardıklarını ifade etti.Maliye...

31 Mart 2018 Cumartesi 20:08
Bakan yardımcısı Yavilioğlu “Düzce AK Partinin Kalesidir”

Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, Siyaset Akademisi öncesinde AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Yavilioğlu göreve geldikten sonra ülke için önemli işler başardıklarını ifade etti.

Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, her hafta AK Parti Düzce İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Siyaset Akademisi için geldiği Düzce’de il binasını ziyaret ederek teşkilat ile sohbet etti. AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin ve teşkilat üyeleri tarafından karşılana Yavilioğlu, burada yaptığı basın açıklamasında; “Düzce’deki siyaset akademisini ziyaret etmek ve bilgilerimizi paylaşmak için Düzce’ye geldik. Türkiye dünya üzerinde ciddi bir ülke konumundadır. Ciddi işlerin görüşüldüğü ve yürütüldüğü bir ülke durumundadır. Hükümet olarak çok büyük işlere imza attık. Göreve geldiğimiz 2002 yılından beri hükümet olarak ülkenin gelişmesi için çok büyük işler yaptık. Hükümet olarak daha büyük işler yapmaya da devam edeceğiz. Siyaset akademisi ülkenin geleceği için çok önemlidir. 2019 ve sonrasında ülkenin nasıl şekilleneceği buralarda belirleniyor. Geçmişte bu konuda çok sıkıntı çekmiştik” diye konuştu.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Düzce bu zamana kadar seçimlerde gösterdiği gibi AK Partinin kalesidir. Düzce’nin bütün bölgeleri partimizin bünyesinde yer almaktadır. Bizi ziyaret ettiğiniz için çok gururlandık” şeklinde konuştu.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MÜSİAD ev sahipliğinde Markalaşma konuşuldu
MÜSİAD ev sahipliğinde Markalaşma konuşuldu
Akçakocalı çocuklara orman sevgisi aşılandı
Akçakocalı çocuklara orman sevgisi aşılandı
Siyaset Akademi devam ediyor
Siyaset Akademi devam ediyor

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim