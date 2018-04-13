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Atasözü ve deyimlerde kadının yeri tartışıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKAM), “Atasözü ve Deyimlerde Kadın” başlıklı söyleşi düzenledi.Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa DÜKAM...

Atasözü ve deyimlerde kadının yeri tartışıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKAM), “Atasözü ve Deyimlerde Kadın” başlıklı söyleşi düzenledi.Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa DÜKAM...

13 Nisan 2018 Cuma 13:13
Atasözü ve deyimlerde kadının yeri tartışıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKAM), “Atasözü ve Deyimlerde Kadın” başlıklı söyleşi düzenledi.

Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa DÜKAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şule Ay, üniversitenin öğretim elemanları ve öğrencileri ile Farabi Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri katılım gösterdi.

Programın açılışında kısa bir sunum yapan Dr. Öğr. Üyesi Şule Ay, dünyada günlük toplam çalışma saatinin yüzde 66’sında kadınların yer aldığını fakat dünyada aşırı yoksulluk içinde yaşayan 1.3 milyar insanın yüzde 70’nin kadınlardan oluştuğunu belirtti. Dünya genelinde mülkiyetin sadece yüzde 1’nin kadınlara ait olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Şule Ay, 15-44 yaş grubundaki kadın ölümlerinin en önemli sebebinin kadına yönelik şiddetin yer aldığını katılımcılarla paylaştı.

Programın açılış konuşmasından sonra “Atasözü ve Deyimlerde Kadının Yeri” başlıklı sunumunu yapan Doktora Öğrencisi Hatice Emiroğlu, atasözü ve deyimleri; “Toplumsal yaşantı içindeki bireyin uyması beklenen bir genel kural veya bir düstur niteliğindedir” şeklinde tanımlayarak, kalıplaşmış bu sözlerin toplumsal bilinçaltının bir yansıması olduğu için ve toplumsal bilinçaltının da birey üstünde toplumsal bir baskı oluşturabileceği için, bireyin düşünme biçimini de etkileyebileceğini belirtti.

Biyolojik cinsiyet ile toplumsal cinsiyetin farklı anlamlar ifade ettiğini belirten Emiroğlu, biyolojik cinsiyetin evrensel ve değişmez olduğunu belirtirken, toplumsal cinsiyetin ise; toplumsal olarak belirlendiğini, kültürün içinde öğrenildiğini, zamana ve mekana bağlı olarak değişiklik gösterebildiğini ifade etti.

Atasözleri ve deyimler üzerinde yapılan araştırmalar incelendiğinde, kadının toplumsal rollerinin geçmişten günümüze değersizleştirildiği ve kadının erkek cinsiyetine oranla ötekileştirildiği; erkeğin ise, daha çok baskın ve güçlü bireyler olarak betimlendiğini katılımcılarla paylaşan Hatice Emiroğlu, “Oğlan doğuran övünsün, kız doğuran dövünsün. Kadının yüzünün karası, erkeğin elinin kınası. Oğlan olsun deli olsun, ekmek olsun kuru olsun.” gibi birçok atasözünün günümüzde hala kullanıldığını vurguladı.

Program sonunda yaptığı başarılı çalışma ve sunumu için Doktora Öğrencisi Hatice Emiroğlu’na DÜKAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şule Ay tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.
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