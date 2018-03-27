Akçakocalı çocuklara orman sevgisi aşılandı

Tema Vakfı Kdz. Ereğli Temsilcisi Nilgün Durak tarafından, Akçakoca Osmaniye İlkokulunda ’Ormanlar Nefesimiz’ konulu konferans verildi.

Tema Vakfı Kdz. Ereğli Temsilcisi Nilgün Durak görsellerin yer aldığı sunum eşliğinde çocuklara yönelik yaptığı konuşmasında, “Ağaçları önemsiyoruz, yetişkin bir ağaç 75 kişiye oksijen veriyor. Bu ciddi bir rakam, oksijen demek aldığımız hava demek. Ayrıca ağaçlar karbondioksit dediğimiz havadaki kötü gazı da alıyorlar. Dünyada oksijenin yüzde 90’nını ormanlar üretir. İnsanlar sadece bu kadarını bilse, ormandan bir dal bile kesmez ve yakmazlar. Kesilen her dal, bir o kadar oksijenin yok olması demektir. Bunun için ormanlara karşı daha duyarlı olmalıyız. Ormanlar, dünyanın akciğerleri, sürdürülebilir yaşamın en önemli varlıklarıdır. Erozyonla mücadele, çölleşme, iklim değişimlerinin önüne geçmek için ağaçlandırma çalışmalarının büyük önemi vardır” diye belirtti.