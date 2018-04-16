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Akçakoca belediyesi sosyal medya bloggerlerini ağırladı

Düzce Belediyesi, sosyal medya fenomenleri ve seyahat bloggerlerini Düzce’nin ve ilçelerinin tanıtımına katkı sunmak amacıyla bir araya getirdi.Sosyal medya bloggerlerinin ilk turu Düzce’de başladı ve sonrasında hafta sonu Akçakoca Belediye...

Akçakoca belediyesi sosyal medya bloggerlerini ağırladı

Düzce Belediyesi, sosyal medya fenomenleri ve seyahat bloggerlerini Düzce’nin ve ilçelerinin tanıtımına katkı sunmak amacıyla bir araya getirdi.Sosyal medya bloggerlerinin ilk turu Düzce’de başladı ve sonrasında hafta sonu Akçakoca Belediye...

16 Nisan 2018 Pazartesi 16:56
Akçakoca belediyesi sosyal medya bloggerlerini ağırladı

Düzce Belediyesi, sosyal medya fenomenleri ve seyahat bloggerlerini Düzce’nin ve ilçelerinin tanıtımına katkı sunmak amacıyla bir araya getirdi.

Sosyal medya bloggerlerinin ilk turu Düzce’de başladı ve sonrasında hafta sonu Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici tarafından Akçakoca’da misafir edildiler. Ekip Akçakoca Yukarı Mahalle yöresel pazarını, Aktaş şelalesini, Ceneviz kalesi mavi bayraklı plajını, kadınlar plajını, Fakıllı mağarasını, Hemşin camini, Merkez camini, çuhallı çarşısını, cumayanı mesire alanını, çarşı merkezini ve daha birçok yeri gezdiler. Gezi sonrasında Akçakoca seyahat bloggerlerinde oldukça geniş bir yer aldı.

Sosyal medya fenomenlerini ağırlayan Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, bir yerin turizm tanıtımında sosyal çevrelere ulaşmanın çok önemli olduğuna işaret etti. Sosyal çevrelere ulaşmanın görsel, yazılı basın ve sosyal medya yoluyla olduğunu aktaran Başkan Yemenici "Misafir ettiğimiz bloggerler, Akçakoca’nın tanıtımı için çok önemli, yazmış oldukları tanıtım yazıları internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında oldukça geniş yer aldı. Binlerce takipçileri var, buda turizm tanıtım ve hizmet demektir" diye ifade etti.
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