Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 25°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
109910
ALTIN
176.048
DOLAR
4.0807
STERLİN
5.8369
EURO
5.0339

Akçakoca Belediye personeline sağlık taraması yapıldı

Akçakoca Belediyesi personeline, İş sağlığı ve güvenliği yasası kapsamında, sağlık taraması yapıldı. Solunum, işitme ve kan testinin yapıldığı sağlık taraması kapsamında elde edilecek veriler personele ait sağlık takibi dosyalarına...

Akçakoca Belediye personeline sağlık taraması yapıldı

Akçakoca Belediyesi personeline, İş sağlığı ve güvenliği yasası kapsamında, sağlık taraması yapıldı. Solunum, işitme ve kan testinin yapıldığı sağlık taraması kapsamında elde edilecek veriler personele ait sağlık takibi dosyalarına...

13 Nisan 2018 Cuma 13:16
Akçakoca Belediye personeline sağlık taraması yapıldı

Akçakoca Belediyesi personeline, İş sağlığı ve güvenliği yasası kapsamında, sağlık taraması yapıldı. Solunum, işitme ve kan testinin yapıldığı sağlık taraması kapsamında elde edilecek veriler personele ait sağlık takibi dosyalarına işlenecek.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası, rutin olarak yılda bir kez yapılması planlanan sağlık taraması özel bir firmanın sağlık ekibi tarafından yapıldı. Akçakoca Belediyesi’nde görevli personele belediye binası önüne kurulan mobil sağlık aracında, akciğer muayenesi, işitme testi yapıldı ve ayrıca kan örneği alındı.

Ortaya çıkabilecek sağlık problemlerinin önceden belirlenmesinin yanı sıra, mevcut sağlık problemlerinin ortaya konulmasının amaçlandığı sağlık taramasında elde edilecek sonuçlar, çeşitli testlerden geçirilen çalışanların sağlık takip dosyalarına işleniyor.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atasözü ve deyimlerde kadının yeri tartışıldı
Atasözü ve deyimlerde kadının yeri tartışıldı
Zengin, Emniyet Müdürü ziyaret etti
Zengin, Emniyet Müdürü ziyaret etti
DTSO yönetimi mazbatasını aldı
DTSO yönetimi mazbatasını aldı

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim