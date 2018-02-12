112 günü kutlandı

112 Günü dolayısıyla Düzce 112 Acil Çağrı Merkezinde de kutlama programı düzenlendi. Programda, özellikle asılsız çağrılar için yapılan mücadelede gelinen nokta ve ekipleri uğraştıran asılsız çağrıların en aza indirilmesi için yapılacak çalışmalar anlatıldı.

Programda öncelikle 112 çağrı merkezi çalışanlarının yaşadığı sorunlar, nedenleri ve merkeze yapılan çağrıların içerikleri hakkında bir sunum gerçekleştirildi. Asılsız çağrılar sebebiyle acil yardıma ihtiyacı olan vatandaşların beklediği yardımın geciktiğinin altı çizildi.

Programın devamında Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Ömer Faruk Özgür, çağrı merkezleri ve tükenmişlik sendromu konusunda bir sunum yaptı. Öncelikle tükenmişliğin tanımını yapan Özgür, tükenmişliğe etki eden faktörleri anlattı.

Asılsız ve istenmeyen çağrılar konusunda da ilginç örnekler verene Özgür, acil durumlarla alakası olmayan bu çağrıların 112 çalışanlarını çok yıprattığına değindi.

Özgür’ün sunumunun ardından konuşma yapan Vali Zülkif Dağlı, 112 acil arama merkezine gelen asılsız çağrıları azaltmak için çalışmalar yapıldığını söylerken, bu güne kadar zaman zaman asılsız çağrıda bulunan şahıslara ceza uygulandığını belirtti.

Vali Dağlı, “Asılsız çağrıları nasıl daha da azaltabiliriz bunun üzerinde duracağız. Hepimizin başına gelebilir onun için bu konuda çok hassasız. Şu an il olarak yüzde 64’e düştük. Yüzde 10 azalma bile yeterli olmuyor. Cezalar yazıyoruz, ceza süreci çok uzun, bilgilendirme yapıyoruz, broşürler hazırlanarak her yere dağıtmak suretiyle köylere de dağıttık. Muhtarlarımızın tümünü bilgilendirdik. Ama yine de geldiğimiz aşama bu kadar oldu. Hedefimizi bir yıl içinde en az yüzde 50 seviyesine düşürmek. Burada çalışmak gerçekten zor. Arkadaşlarımız özverili çalışıyor” dedi.

112 çalışanlarının spor yapıp yapamadığını soran Vali Dağlı, çalışanların sıkıntılarının çözümünde sporun faydalı olabileceğini vurguladı.

Özellikle gece nöbetinde güvenlik kuvvetleri ve sağlık çalışanlarının daha stresli olduğuna dikkat çeken Vali Dağlı, “Biraz daha sabırlı, katlanabilir olacağız. Kendini bilmez çağrılara karşı rahat bir tavır takınmak suretiyle hep birlikte aşacağız” şeklinde konuştu.

Gelen çağrıların yüzde 64’ü asılsız

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Süleyman Ünal ise, günlük gelen çağrı ortalamasının bin 300 olduğunu belirterek “Bu çağrıların yüzde 64’ü ne yazık ki asılsız çağrılardan oluşmakta. 112 Acil Çağrı merkezi olarak en büyük dileğimiz 112 Acil çağrı hattının amacı dışında kullanılmaması ve gereksiz yere meşgul edilmemesidir. Hattın gereksiz yere meşgul edilmesi durumunda acil yardıma ihtiyacı olan vatandaşların beklediği yardıma ulaşması gecikebilmekte ve telafisi mümkün olmayan kayıplara sebep olabilmektedir” dedi.

Konuşmaların ardından ise Vali Zülkif Dağlı ve protokol üyeleri başarı personele plaket verdiler.