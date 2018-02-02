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YUNANİSTAN'DAN SKANDAL KARAR!

Yunanistan'dan skandal karar!Atina İstinaf Hakimleri Konseyi, terör örgütü DHKP-C üyesi Mehmet Doğan'ın iadesine ilişkin Türkiye'nin talebini reddetti.

YUNANİSTAN'DAN SKANDAL KARAR!

Yunanistan'dan skandal karar!Atina İstinaf Hakimleri Konseyi, terör örgütü DHKP-C üyesi Mehmet Doğan'ın iadesine ilişkin Türkiye'nin talebini reddetti.

busabahmalatya
busabahmalatya
02 Şubat 2018 Cuma 17:22
YUNANİSTAN'DAN SKANDAL KARAR!

Yunanistan İstinaf Mahkemesinde DHKP-C terör örgütü üyesi Mehmet Doğan'ın Türkiye'ye iade talebi görüşüldü. Yunan savcı, Doğan'ın Fransa tarafından siyasi mülteci hakkı olduğunu belirterek, 1951 Cenevre Anlaşması'nın anayasadan üstün olduğunu söyledi. Savcı, Doğan'ın Türkiye'de işkence görebileceğini ve hayatının tehlikede olabileceğini savunarak, Türkiye'ye iadesinin reddini talep etti. Mahkeme, Doğan'ın Türkiye'ye iadesine ret kararı verdi.

Gelecek Salı günü de mahkemede Şadi Naci Özpolat’ın iadesi görüşülecek. 9 DHKP-C üyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesi Yunan polisinin büyük bir operasyonu ile yakalanmıştı. Hücre evlerinde yapılan aramalarda tabanca, amonyum nitrat, sahte kimlikler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast hazırlandığına dair belgeler bulunmuştu

İHA

Anahtar Kelimeler:
YunanistanAtina İstinaf Hakimleri KonseyiTerör örgütü DHKP-CMEHMET DOĞAN
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