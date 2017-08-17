Baro ziyaretinin ardından Şeker Fabrikası Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Kaban’ı Fabrika Müdürü Suat Altun, Müdür Yardımcıları ve idari personel ile Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat karşıladı. Fabrika hakkında bilgiler alan Vali Kaban’a önümüzdeki günlerde Malatya Şeker Fabrikası’nın 2017 yılı pancar alım kampanyasının da başlayacağı bilgisi verildi.

Vali Kaban son olarak ziyaret ettiği Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde Bölge Müdürü Havva Eksilmez, Şube Müdürleri ve personel tarafından karşılandı.

MALATYA İÇİN BÜYÜK KAZANÇ

Bölge Müdürü Eksilmez ziyaret sırasında Vali Kaban’a çalışmaları hakkında bilgi verirken Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin Malatyalı olması hasebi ile hem bölge hem de Malatya için büyük bir kazanç olduğunu ifade etti.

Bakan Tüfenkci’nin destek ve katkıları ile yapılan hizmet binasının da en kısa sürede tamamlanacağını önümüzdeki yıl yeni binalarında daha sağlıklı ve verimli bir ortamda hizmet vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Vali Kaban ziyaret ettiği yerlerde yetkililere ve çalışanlara başarılar diledi.

HABER MERKEZİ