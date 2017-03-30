TEMA Vakfı Yeşilyurt İlçe Sorumlusu Ulaş Mete, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Kararını Takdirle Karşılıyoruz. Bilindiği üzere dünyanın birçok ülkesinde günlük-toptan alışverişlerde taşıma amaçlı kullanılan naylon poşetler tamamen yasaklanmış. Bazı ülkelerde de kullanımda caydırıcılık için ücretli hale getirilmiştir. Doğal olarak akla şu soru gelecektir: Peki, aldıklarımız nasıl taşıyacağız? Bunun için Şimdiki kuşağın pek hatırlamayacağı file ile halen birçok ülkede kullanılmakta olan kâğıt ambalaj ve/ya bez torba uygulamasına geçilecektir” dedi.

DÜNYADAKİ PETROLÜN YÜZDE 4’LÜK KISMI…

Plastik poşetin yaygınlaşmasının en önemli nedeninin maliyetin ucuz olması olduğunu söyleyen Ulaş Mete, “Satıcıya maliyeti ucuz olan, son tüketici için görünür bir maliyeti olmayan üretimi kolay olan bu malzemenin doğamız ve çevremiz için çok büyük maliyetleri mevcuttur. Plastikler doğada hazır bulunmaz, doğadaki elementlere insan tarafından belli bir sıcaklık ve basınç altında, katalizör kullanılarak ile elde edilir. Plastikler petrol rafinerilerinde kullanılan ham petrolün işlenmesi sonucu arta kalan malzemelerden elde edilir. Yapılan araştırmalara göre dünyadaki petrolün sadece yüzde 4’lük bir kısmı plastik üretimi için kullanılmaktadır. Plastik maddeler hafif, ucuz, kolay işlenebilir ve çok farklı kullanım alanına sahip olmaları nedeniyle günümüzde en önemli ticarî malzemeler olmuşlardır. Günlük hayatta çok büyük miktarlarda plâstik madde kullanılmaktadır. Kullanılan bu maddelerin çoğunun bir defa kullanılıp atılması ve hacimce çok yer kaplamaları çevre kirliliğini de beraberinde getirmiştir. Bu sorunu çözmek için son yıllarda önemli çalışmalar yapılmaktadır” ifadelerinde bulundu.

“TÜKET-DAHA FAZLA TÜKET”E İTİRAZIMIZ VAR

Bu sorunun bir çözümünün, plastik atıkların geri kazanımı olduğunu ifade eden Mete, bunun ekonomiye büyük katkılar sağladığını söyledi. Mete, “Geri dönüşüm faydalıdır. Ama artık yığınları azaltmanın ve gezegenimizi korumanın en iyi yolu daha az kullanmaktır. İnsanlar ihtiyaçları için neleri, niçin satın aldıklarıyla ilgili biraz daha fazla düşünmelidir. TEMA Vakfı olarak,‘TÜKET-DAHA FAZLA TÜKET’e itirazımız var! Geri dönüşümü yapılmış malzemelerden bir şeyler üretmede yenisini yapmaya oranla daha az malzeme ve enerji kullanıldığı bir gerçektir. Bu yüzden geri dönüşümle yapılmış ürünlerden satın almak, dönüştürülmemişlere oranla çevreye daha az zarar verir. Ama asıl iyiliği elinizdeki eşyaları daha uzun süre kullanarak satın aldığınız şeylerin miktarını azaltarak yapabilirsiniz” diyerek bazı önerilerde bulundu.

PLASTİK KULLANIMI VE ZARARLARI

Plastiğin aslında çok faydalı bir malzeme olduğunu söyleyen TEMA Vakfı Yeşilyurt İlçe Sorumlusu Ulaş Mete, “Plastik, hafif ve uzun ömürlüdür, çok kullanışlıdır. Peki, sakıncası ne? Çürüyüp toprağa karışmasının ne kadar süreceği bilinmiyor. Belki yüzlerce-binlerce yıl hatta sonsuza kadar sürebilir. Bazı plastik türleri çöp fırınlarında yakıldığı zaman aşırı miktarda CO2 gazı çıkarır. Çoğu plastik petrolden elde edilir. Neredeyse yıllık petrol üretiminin onda biri plastik imalatında kullanılır. Plastik çöpler, hava veya su yolu ile sürüklenerek denizlere atılır. Böylece denizlerdeki hayatı ve deniz mahsullerini kirletir” dedi.

POŞET KULLANILMASI VE YASAL MEVZUAT

Mete, “Türkiye’de siyah plastik torbayla mücadelede ilk adım İstanbul Büyükçekmece Belediyesi’nce atılmıştır. Daha sonra Akçay, Bartın, Kocaeli, Kilis, Karasu, Samsun, Edirne belediyeleri de bu poşetlerin kullanılmasını yasaklamıştır. Yasaklamalara rağmen halen bakkallarda ve pazarlarda siyah naylon torba kullanımı devam etmektedir. Tüketici dernekleri, yerel yönetimlerin pazar yerlerini denetleyip tüketiciyi kese kâğıdı kullanımına yönlendirmesinin gerekliliğini savunmaktadır. Bir plastik torbanın kaliteli olup olmadığını kokusundan ve dokunulduğunda çıkardığı sesten anlamak mümkün. Kaliteli poşet kırıştırırken ses çıkarıyor. Kalitesiz poşetlerde katlandığında bu sesi duymak mümkün değil. Ayrıca kaliteli poşet kokusuz oluyor, kalitesizler ise kötü kokular açığa çıkmaktadır. Plastik poşetlerin kullanılmaması için özellikle tüketici dernekleri tarafından gerekli çalışmaların başlatılması ve büyük marketlerin örnek çalışmalar başlatarak plastik poşet kullandırmamaları ülkemiz ve doğamız açısından büyük önem arz etmektedir. Özellikle kullanılmış poşetlerin geri dönüşümü ile yalnız siyah poşet yapılabilmektedir. Bu poşetler ise diğerlerine göre çevre ve insan sağlığına daha çok zararlı olabilmektedir. Bu sebeple Türk Gıda Kodeksi 19. maddesinin d bendinde kesinlikle gıda ambalajında kullanılmasına izin verilmeyen çöplerden toplanan eski poşet ve naylon parçaları siyah poşet yapılmaktadır. Bu şekilde imal edilen siyah poşetlerde aflotoksin gibi son derece zararlı mikrotoksinler bulunmaktadır” sözlerine yer verdi.











TÜRKAN YILDIZ