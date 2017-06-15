15 Haziran 2017 Perşembe

Malatya'ya mobil elek ve silindir makinesi aldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi yol çalışmalarının daha sağlıklı, hızlı ve ekonomik bir şekilde yapılabilmesi için mobil elek makinesi ile silindir satın aldı.

15 Haziran 2017 Perşembe 13:07
Malatya'ya mobil elek ve silindir makinesi aldı
  Kent genelinde yol hizmetleri noktasında önemli çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi bu hizmetlerin yanında malzeme üretimi de yapıyor. Daha kaliteli malzeme üretimine katkı sağlayacak yeni iş makinesi önemli bir eksikliği giderecek. Malatya Büyükşehir Belediyesinin daha önceden aldığı mobil konkasörlerin ürettiği malzemeden yeni elek sayesinde 3 değişik malzeme çıkarılabilecek. 38 ton ağırlığındaki iş makinesi Büyükşehir Belediyesinin taş ocaklarında ve kırsal bölgelerde seyyar olarak kullanılacak. Asfalt malzeme üretimi ve asfalt öncesi temel malzemenin üretilip ayrıştırılmasında kolaylık sağlayan makine zamandan ve nakliye giderlerinden de tasarruf sağlayacak.
Saatte 500 ton malzeme çıkarabilme kapasitesine sahip mobil elek özellikle ilçe yollarının yapılmasında Büyükşehir Belediyesinin işini kolaylaştıracak. Bu makinenin yanı sıra araç parkına bir de silindir eklendi. 9.5 tonluk çift çelik bandajlı silindir her türlü donamına sahip bulunuyor.
İHA
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