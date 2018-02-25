"Malatya'da Kürecik radar üssü var... " "360 derece açıyla güvenlik sağlamayı hedefliyor"

Ankara'nın Rusya ile S-400 füze savunma sistemi anlaşması imzalamasının Türkiye-ABD ilişkileri üzerindeki yansımaları devam ederken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den ılımlı bir yaklaşım geldi. Türkiye'nin hava savunması konusunda Avrupalı üreticilerle de mutabakat muhtırası imzaladığını anımsatan Stoltenberg, nihai anlaşmaya varılması halinde sorun kalmayacağı mesajını verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, aralarında Gazete Habertürk muhabiri Murat Gürgen'in de olduğu gazetecileri NATO'nun Brüksel'deki ana karargâhında ağırladı. Programda basın mensuplarına ittifak üyesi ülkelerin savunma harcamalarını artırmalarının önemi vurgulandı. Basın mensuplarıyla görüşen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e "Rusya'dan füze savunma sistemi alması Türkiye'yi NATO'dan uzaklaştırıyor mu?" sorusu yöneltildi. Stoltenberg şu mesajları verdi:

TÜRKİYE ÇOK DEĞERLİ

Türkiye çok değerli bir müttefikimiz. NATO'ya birçok farklı yollarla katkı sağlıyor. Coğrafi konumu, Irak ve Suriye'ye sınırı bulunması bakımından DEAŞ ile mücadelede kilit konumda olması, aynı zamanda Karadeniz'e kıyısı olması Türkiye'yi NATO için önemli hale getiriyor.

HARCAMA ARTACAK

Galler zirvesinde, ittifak ülkelerinin 2024 yılına kadar, savunma harcamalarını gayri safi milli hasılalarının (GSMH) yüzde 2'si düzeyine yükseltmeleri kararı alındı. Bu doğrultuda Türkiye savunma harcamalarını artırıyor ve NATO yük paylaşımına katkısını artırmaya devam ederek yüzde 2 seviyesini yakalayacağını ilan etti. (Türkiye'nin 2017 yılı savunma harcamalarının GSMH'ye oranı yüzde 1.52)

S-400 ALIMI

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alma kararı ulusal bir karar. NATO için önemli olan NATO hava savunma sistemine entegre olup olmayacağı. Bununla ilgili bir talep söz konusu değil. Bunun zor bir konu olduğunu belirtmem lazım. Ama Türkiye aynı zamanda Avrupa hava savunma sistemini geliştirip üreten İtalyan-Fransız konsorsiyumu EUROSAM ile mutabakat muhtırası imzaladı. Türkiye NATO müttefiklerinden hava savunma sistemi alımı konusunda anlaşmaya varırsa bundan tabii ki memnuniyet duyarız.

'DESTEK VERİYORUZ'

NATO'nun şu anda Türkiye'nin hava savunmasını güçlendirdiğini belirten Stoltenberg, şu bilgileri verdi: "Adana'ya Patriot bataryaları yerleştirildi. Türkiye'de SAMP-T bataryalarımız da bulunuyor. Avrupa hava savunma şemsiyesi çerçevesinde Türkiye'de (Malatya-Kürecik) radar üssü kuruldu. Romanya'ya füze önleyici sistemler yerleştirildi. Füze savunması yeteneğine sahip 4 adet AEGIS gemisi İspanya'da konuşlandırıldı. Polonya'da yeni bir hava savunma üssü kuruluyor."



Sistemin konuşlandırıldığı noktaların seçiminin Rusya'ya yakın olmasına bakılarak değil, Avrupa-Atlantik bölgesine yönelik tehditlerin bertaraf edilmesini sağlayacak coğrafi koşullara göre yapıldığını kaydeden Stoltenberg "NATO sadece güneyde ya da doğuda değil, 360 derece açıyla güvenlik sağlamayı hedefliyor. Kuzey Kore'nin nükleer silahlanması tüm ülkeleri tehdit ediyor. Nükleer silahları müttefiklerin tamamına erişebilecek kapasitede" dedi. Habertürk. busabahmalatya.com