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Libya’da bot faciası: 90 ölü

Libya açıklarında göçmenlerin bulunduğu teknenin batması sonucu 90 kişinin boğularak hayatını kaybettiği belirtildi.

Libya’da bot faciası: 90 ölü

Libya açıklarında göçmenlerin bulunduğu teknenin batması sonucu 90 kişinin boğularak hayatını kaybettiği belirtildi.

busabahmalatya
busabahmalatya
02 Şubat 2018 Cuma 14:49
Libya’da bot faciası: 90 ölü

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan açıklamada, bir botun Libya açıklarında battığı ve 90 kişinin öldüğü bildirildi. Açıklamada, 2 Libyalı ve 8 Pakistanlının bedenlerinin kıyıya vurduğu, 2 kişinin yüzerek kıyıya ulaştığı, bir kişinin ise balıkçılar tarafından kurtarıldığı belirtildi.

Libya, tekneyle Avrupa’ya göç etmek isteyenler için göçmenler tarafından çıkış noktası olarak kullanılan bir ülke. Uluslararası Göç Örgütü rakamlarına göre 28 Ocak’a kadar, 6 bin 624 mültecinin deniz yoluyla Avrupa’ya girdiği ifade edildi.

İHA

Son Güncelleme: 02.02.2018 14:51
Anahtar Kelimeler:
Bot Faciası90 KişiLibya
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