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Dünya Nüfusunun Yüzde 53’ü İnternet Kullanıyor

Dünya nüfusunun yüzde 53’ünün yani yaklaşık 4,02 milyar kişinin internet kullanıcısı olduğu belirlenirken, medyada yapılan incelemeye göre, 5,13 milyar kişinin ise mobil kullanıcısı olduğu tespit edildi.

Dünya Nüfusunun Yüzde 53’ü İnternet Kullanıyor

Dünya nüfusunun yüzde 53’ünün yani yaklaşık 4,02 milyar kişinin internet kullanıcısı olduğu belirlenirken, medyada yapılan incelemeye göre, 5,13 milyar kişinin ise mobil kullanıcısı olduğu tespit edildi.

19 Nisan 2018 Perşembe 10:10
Dünya Nüfusunun Yüzde 53’ü İnternet Kullanıyor

Yine yapılan açıklamalara göre, dünya genelinde 3,19 milyar sosyal medya kullanıcısı ve 2,95 milyar da mobil sosyal medya kullanıcısı bulunduğu tespit edildi. Dünya genelinde her gün tahminen 1,5 milyon kişinin internete ilk kez bağlandığı belirlenirken, 20 milyarın üzerindeki cihazın internete bağlı bulunduğu buna göre kişi başına düşen bağlı cihaz sayısının ise ortalama 2 olduğu anlaşıldı.

TÜRKİYE’DE İNTERNET KULLANICI SASYISI YÜZDE 13 ARTTI

81 milyon nüfusa sahip Türkiye'de nüfusun yüzde 67'sini oluşturan 54,3 milyon kişi internet kullanıcısı, nüfusun yüzde 63'ünü oluşturan 51 milyon kişi aktif sosyal medya kullanıcısı ve nüfusun yüzde 54'ünü oluşturan 44 milyon kişinin de aktif mobil sosyal medya kullanıcısı olduğu belirlendi. İnternet kullanıcılarının sayısının bir önceki yıla göre yüzde 13, yani 6 milyon arttığı anlaşıldı. Aktif sosyal medya kullanıcı sayısında ise 3 milyonluk bir artış gerçekleşti. Aktif mobil sosyal medya kullanıcı sayısında da yüzde 5'lik yükselişle 2 milyon kişilik bir artış yaşandığı tespit edildi.(Bülten)busabahmalatya.com 

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InternetInternet Kullanıcısı
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