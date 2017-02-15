Damızlık düve yetiştiriciliğinde yüzde 50 hibe desteği sağlanacak iller arasında yer alan Malatya’da başvurular alınmaya başlandı. 31 ilin Damızlık Düve Üretim Merkezi ilan edilmesinin ardından kayıtların 6 Mart’ta sonra ereceği öğrenildi. Projenin hayata geçmesi ile 31 il içerisinde yer alan Malatya’nın yüzde 50 destek alacağı bildirildi.

YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİ SAĞLANACAK

Proje kapsamında, bölgede en az 500 baş kapasiteli damızlık gebe düve merkezlerinin kurulması öngörülüyor. Kurulacak bu işletmeler için inşaat, hayvan alımı ve makine alımında yüzde 50 hibe desteği alacak. Ancak 2017 yılında bu 31 ilden sadece 12 ilde Ankara, Malatya, Bayburt, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kırklareli, Manisa, Niğde, Samsun, Tekirdağ ve Trabzon'da yüzde 50 hibe desteği sağlanacak.

DESTEKTE NELER VAR

Yeni inşaat yapımı veya kapasite artırımı/rehabilitasyon konusunu kapsayan inşaat yatırımına, gerçekleşme tutarının yüzde 50'si, damızlık dişi buzağı alımına, alım tutarının yüzde 50'si, yem karma makinesi ve gübre sıyırıcı alımına, alım tutarının yüzde 50'si desteklenecek. Destekleme için müracaatlar Bakanlık tarafından çıkartılacak olan "Uygulama Rehberi" sonrası başlayacak olup, müracaatların İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğüne dilekçe ve ekleri ile yapılması gerekiyor.

TAHİR ÖZÇELİK