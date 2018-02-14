7 MİLYON KİŞİ BU SEBEPTEN ÖLÜYOR

Dünyada sigara kullanım oranlarını ve medya yansımalarını incelendi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerinin yanı sıra medyaya yansıyan haber başlıklarından da derlenen bilgilere göre,dünyanın karşılaştığı en büyük kamu sağlığı tehditlerinden sigara, 1 milyardan fazla kişi tarafından kullanılırken, her yıl yaklaşık 7 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor. Yaşanan ölümlerin, 6 milyonu doğrudan sigara kullanımından kaynaklanırken, 890 bini sigara içenlerin dumanına maruz kalması sonucu gerçekleşiyor.

BEBEKLERDE ANİ ÖLÜM SEBEBİ

Birçok insanın hayatına mal olan pasif içicilik, yetişkinlerde koroner kalp hastalığı ve akciğer kanseri dâhil ciddi kardiyavosküler ve solunum yolu hastalıklarına, bebeklerde ise ani ölümlere neden olurken, hamilelerde de düşük riskine neden olduğu belirtiliyor.

Sigarayla mücadele konusunda yapılan tütün karşıtı reklamlar ve sigara paketleri üzerinde yer alan resimlerin, sigaraya başlama oranını azalttığı belirlenirken, sigarayı bırakanların sayısında artış olduğu görüldü. Etkili olan bu sistem, dünyanın yüzde 19’una denk gelen 42 ülkede, sigaranın üzerine resim uyarısı olarak uygulanırken, 39 ülkede basına yansıyan sigara kampanyası olarak karşımıza çıkıyor.(Bülten)busabahmalatya.com