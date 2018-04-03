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Yeşil Kuşak projesinde çalışmalar başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin, en önemli projelerinden biri olan 80 bin metrekare alan üzerine inşa edilen, içinde yeşil alanlar, bisiklet yolları, yürüyüş parkurları, kaykay pisti, meydanlar, fitnes aletleri ve dinlenme alanlarının...

Yeşil Kuşak projesinde çalışmalar başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin, en önemli projelerinden biri olan 80 bin metrekare alan üzerine inşa edilen, içinde yeşil alanlar, bisiklet yolları, yürüyüş parkurları, kaykay pisti, meydanlar, fitnes aletleri ve dinlenme alanlarının...

03 Nisan 2018 Salı 17:50
Yeşil Kuşak projesinde çalışmalar başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin, en önemli projelerinden biri olan 80 bin metrekare alan üzerine inşa edilen, içinde yeşil alanlar, bisiklet yolları, yürüyüş parkurları, kaykay pisti, meydanlar, fitnes aletleri ve dinlenme alanlarının yer aldığı Yeşil Kuşak projesinde çalışmalar devam ediyor.

Vatandaşlara dinlenme ve kentte yeşil alanları artırma amacıyla çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, önemli bir projeye daha imza atıyor. Şanlıurfa yolu üzerinde, Yeni hal ile Mahabad Kavşağı arasına inşa edilecek olan ve 80 bin metrekare alanı kapsayan Yeşil Kuşak projesinde çalışmalar sürüyor. Diyarbakır’ın kuzeybatı gelişim koridoru üzerinde yer alan proje, batı ucunda Tekel Caddesi ile Şanlıurfa yolu kavşağı, doğu ucunda ise Ceylan-Karavil AVM kavşağını kapsıyor. Yeşil Kuşak projesi ayrıca, Tema park ve Kent Meydanı çalışmaları ile Mahabad Bulvarı bağlantısını sağlayacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla önemli bir bağlantı aksı ortaya çıkacak.

Meydanlar, yürüyüş parkurları, çocuk oyun alanları ve bisiklet yolları

Şanlıurfa yolu üzerine konumlanan hastane, kamu kurumları ve okul gibi işlevlere duyarlı şekilde geliştirilen projede özellikle hastane alanlarının bulunduğu bölgelerde dinlenme ve oturma alanlarına ağırlık verilecek. Mimari yapılara göre bazı alanlara dinamik bir görünümün kazandırılacağı projede yürüyüş parkurları, bisiklet yolları, kaykay pisti, çocuk oyun ve vatandaşların spor yapabileceği fitness grupları inşa edilecek.

Kentin meydan ihtiyacını göz önünde bulunduran Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yeşil Kuşak projesinde kavşaklara vatandaşların, oturup dinlenebileceği ve farklı niteliklerde kullanabileceği meydanlar inşa edecek. Yeşil Kuşak projesi kapsamında en büyük meydan Şanlıurfa yolu Ceylan-Karavil AVM tarafına yapılacak.

Binlerce ağaç ve çiçek dikilecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 80 bin metrekarelik Yeşil Kuşak projesinde alana binlerce ağaç ve mevsimlik kışlık ile yazlık olmak üzere farklı türlerde yüz binlerce çiçek dikecek. Ayrıca proje kapsamında süs havuzlarına da yer verilecek.
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