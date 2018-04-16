Yenişehirli çocuklar yüzme yarışmasında madalyaları topladı

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Diyarbakır’ın Yenişehir Belediye Başkanlığına görevlendirilen Kaymakam Serdar Kartal’ın talimatıyla hayata geçirilen ’Yüzmeyi Öğreniyorum Hayallerime Dalıyorum’ projesi kapsamında yüzme eğitimi alan bin 71 öğrenci yüzmeyi kısa sürede öğrenip katıldıkları müsabakalarda derece aldı.

Proje kapsamında yüzme eğitimi alan öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlediği Okul Sporları Müsabakası’nda madalyaları topladı. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal, Okul Sporları Müsabakası’nda derece yapan öğrencileri makamında ağırladı. Elde edilen başarıdan dolayı öğrencileri ve yüzme antrenörlerini tebrik eden Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal bir süre öğrencilerle sohbet etti ve yarışmada derece alan her bir öğrenciye kol saati hediye etti.