TFF 2. Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 0 - Sancaktepe Belediyespor: 2

TFF 2. Lig Kırmızı Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, kendi sahasında Sancaktepe Belediyespor’a 2-0 yenildi.
Maçın karnesi
Yer: S.S Tesisleri
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe xx, Ercan Aydın xx, Caner Eroğlu xx
Amed Sportif Faaliyetler: Zülküf Özer xx, Cumhur Yılmaztürk xx, Ercan Çapar xx (Dk. 64 Okan Dernek x), Muhammed Burak Taşdemir xx, Mehmet Sıddık İstemi xx, Oğuz Çetinkaya xx, Timur Kosovalı xx, Ferat Yaşar xx, Mansur Çalar xx, İbrahim Sürgülü xx, Muhammet Yılmaz xx
Sancaktepe Belediyespor: Mehmet Doğan xx, Süleyman Olgun xx, Yener Demirci xx, İlker Avşar xx, Melik Derin xxx (Dk. 78 Alattin Hamza Ok x), Umut Koçin xx, Selim Kayacı xx (Dk. 76 Mertcan Aktaş xxx), Caner Solmaz xxx, Recep Burak Yılmaz xx, Bahadır Erol xx, Samet Akaydin xx
Goller: Melik Derin (Dk. 11), Mertcan Aktaş (Dk. 88) (Sancaktepe Belediyespor)Sarı kartlar: Mehmet Sıddık İstemi, Mansur Çalar (Amed Sportif Faaliyetler), Selim Kayacı, Samet Akaydın (Sancaktepe Belediyespor)