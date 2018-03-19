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Sözen’den PKK’nın saldırısına ilişkin açıklama

Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, Diyarbakır’ın Hani ilçesinde PKK tarafından pusuya düşürülüp şehit edilen asker ve korucuya ilişkin açıklama yaptı.Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri...

Sözen’den PKK’nın saldırısına ilişkin açıklama

Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, Diyarbakır’ın Hani ilçesinde PKK tarafından pusuya düşürülüp şehit edilen asker ve korucuya ilişkin açıklama yaptı.Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri...

19 Mart 2018 Pazartesi 21:48
Sözen’den PKK’nın saldırısına ilişkin açıklama

Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, Diyarbakır’ın Hani ilçesinde PKK tarafından pusuya düşürülüp şehit edilen asker ve korucuya ilişkin açıklama yaptı.

Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak ve gönüllü koruculuk yapan Yasettin Opçin’in sivil araçla Hani’den Topçular karakoluna giderken PKK’nın açtığı çapraz ateş sonucu şehit olduklarını söyledi. Sözen, "Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Hain, alçak teröristleri kınıyorum. Afrin’de çok büyük kayıplar veren hain, alçak terör örgütü PKK kuduz köpek gibi sağa sola saldırmakta, hedefine kahraman korucularımızı oturtmaktadır. Bu leş kargaları sağa sola saldırarak kurtulacaklarını zannediyorlarsa yanılıyorlar. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi inlerine girdik, girmeye de devam edeceğiz. Nereye giderseniz gidin yok olup gideceksiniz. Zaten bu dünyada size rahat yoktur. Her halükarda ölüp gideceksiniz. Ya yerin altında lağım fareleri gibi ya da başımızı çıkardığınız an güvenlik güçlerimiz sizi yok edecektir. Döktüğünüz kanda kaybolup gideceksiniz. Kalleşçe insanlarımızı öldürerek daha nereye kadar kaçacaksınız, bölge halkının güvenlik güçlerimize yardımcı olması ve bu alçaklara yaşam hakkı tanımaması lazım. Çünkü bunların kime ne zaman zarar verecekleri belli değildir. Bunlar kalleştir, alçaktır, taşerondur. Kalleşler, alçaklar insanları öldürmekten zevk alıyorlar. Bu hain alçaklar içeride ve dışarıda dış güçlerin maşalığını yapmaktadırlar. ABD ve Avrupa ülkeleri teröristleri kullanarak son kullanma tarihi geçtikten sonra çöpe atmaktadırlar. Bu hainler, satılıklar ve kiralık katiller ordusu asla Kürt halkının temsilcisi değildir. Bunlar Kürtlerin düşmanıdırlar. Bu vesilelerle şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun" dedi.
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