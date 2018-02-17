Silvan’da öksüz ve yetim çocuklara giyim yardımı

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından öksüz ve yetim çocuklara giyim yardımı yapıldı.

Silvan SYDV Başkanlığınca bir giyim mağazasından alınan 107 bin TL değerinde 5 bin 29 parça giyim ve giyecek malzemesi öksüz ve yetim çocuklara dağıtıldı. Silvan Kaymakamı Adem Çelik, "İlçe merkezi ve köylerimizde yaşayan öksüz ve yetimi olan ailelere 5 bin 29 parça giyim ve giyecek malzemesi ile bu çocuklarımızı giydiriyoruz. Ailenin durumunun belirlenmesiyle birlikte bu yardımlarımız devam etmektedir. Öksüz, yetim ve yardıma muhtaç çocuklara herkesin yardım etmesi gerekiyor. Bu tür yardımlara zaman zaman devam edeceğiz" dedi.