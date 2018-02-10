Pasur Belediyespor sosyal tesisleri hizmete girdi

Diyarbakır’ın Kulp Belediyesince projelendirilip yapımı tamamlanan Pasur Belediyespor sosyal tesisleri görkemli bir açılışla hizmete girdi.

Açılışa, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu, ilçe protokolü, muhtarlar, Pasur Belediyespor yöneticileri ile futbolcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kaymakam Dülgeroğlu, “Devletimizin ve milletimizin bizlere sağlamış olduğu imkanlarla ilçemizin daha iyi noktalara gelmesi, güzelleşmesi, altyapı, üstyapı, sosyal alanların oluşması için birçok alanda projelerimiz mevcuttur. Biz bu çalışmalarımızı devletimizin desteği ile hükümetimizin bize sağlamış olduğu imkanlarla yapıyoruz. Geçmişte aynı imkanlar söz konusu olmasına rağmen bir çok alanda bu güzel ilçemize hizmet yapılmamıştır. Bizler de ilçemizin ihtiyacı olan bu hizmetlerin ortaya çıkması, vatandaşlarımızın hizmetine sunulması için bir yıldır canla, başla çalışıyoruz” dedi.

Daha sonra tesislerin açılışı yapıldı. Açılışta yapılan folklor gösterisi büyük bir ilgiyle izlendi.