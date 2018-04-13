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Muhtarlıklara geri dönüşüm kutuları bırakıldı

Daha temiz bir çevre oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, evsel atıkların kaynağında ayrıştırılmasının önemine dikkat çekmek için muhtarlıkları ziyaret ederek muhtarlık bürolarına geri...

Muhtarlıklara geri dönüşüm kutuları bırakıldı

Daha temiz bir çevre oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, evsel atıkların kaynağında ayrıştırılmasının önemine dikkat çekmek için muhtarlıkları ziyaret ederek muhtarlık bürolarına geri...

13 Nisan 2018 Cuma 15:30
Muhtarlıklara geri dönüşüm kutuları bırakıldı

Daha temiz bir çevre oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, evsel atıkların kaynağında ayrıştırılmasının önemine dikkat çekmek için muhtarlıkları ziyaret ederek muhtarlık bürolarına geri dönüşüm kutuları yerleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin kentin sorunlarını ortak projeler geliştirerek çözmek amacıyla kurduğu Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı personelleri ortak bir çalışma başlattı. Daha temiz bir çevre için evsel atıkların kaynağında ayrıştırmanın önemini kent genelinde yaygınlaştırmak için muhtarlıklara geri dönüşüm kutuları bıraktı. Ziyarette ayrıca kaynağında ayrıştırma konusunda muhtarlara bilgi verildi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren muhtarlar ise daha temiz bir kent için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini belirtti.

Periyodik şekilde muhtar ziyaretlerine devam eden Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğü ekipleri, muhtarların görüşlerini alarak mahallede tespit edilen eksiklikler hakkında bilgi de aldı. Ziyaret sonunda muhtarlara, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından basılan ve içerisinde ajanda, duvar saati, takvim, not defteri ile benzeri malzemelerin bulunduğu çanta hediye edildi.
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