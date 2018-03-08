Muhtaç kadınların 8 Mart’ını kutladı

Diyarbakır Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Cemil Değirmenci, yardıma muhtaç kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. Değirmenci, 100 kadına başörtüsü ve el işi yazma hediye etti.

Tüm dünyada, kadınların eşitlik, kalkınma, birlik ve beraberlik günü olarak kutlandığını belirten Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Cemil Değirmenci, “Bugün aslında yardıma muhtaç kadınlarımızı unutmadığımızı göstermemiz gereken bir gündür. Bizlerde bu günde yardıma muhtaç kadınlarımızla bir araya gelip onları unutmadığımızı göstermek istedik” dedi.

Değirmenci, daha sonra Diyarbakır’da sokakta bulunan yardıma muhtaç kadınlara başörtüsü ve el işi yazma hediye ederek, Berberler ve Kuaförler Odası olarak yardıma muhtaç kadınların bir gün değil her gün yanlarında olacaklarını söyledi.