Lütfiye Atilla’nın dernek ve STK ziyaretleri sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’nın eşi Lütfiye Atilla, kentte bulunan dernek ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) ziyaretleri devam ediyor.

Kentte faaliyet yürüten ve özellikle yöneticisi kadın olan dernek ve STK’lara büyük önem veren Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’nın eşi Lütfiye Atilla, dernek ve STK ziyaretlerinde istişarelerde bulunuyor. Atilla, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı görevlileri ile birlikte ilk olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu üyelerini ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akyıl ile Başkan Yardımcısı Ekin Ensarioğlu tarafından kapıda karşılanan Atilla, Diyarbakır TOBB binasında gerçekleşen ziyarette kadın girişimciler kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Kadın girişimciler kurulu üyeleri Atilla’ya teşekkür edip ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederken, Atilla, kadın girişimciler kurulunun çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Ziyaret sırasında günün anısına Atilla’ya çinili plaket tabak hediye edildi. Daha sonra TOBB binasında "Turizmde Kadın Girişimciliği Eğitimi" projesi kapsamında eğitim alan kursiyerleri ziyaret eden Atilla, kursiyerlere başarılar diledi.

Atilla, ikinci ziyaretini ise Davet ve Kardeşlik Vakfı’na yaptı. Burada kadın kolları yetkilileriyle görüşen Attila, vakıf ve kadınların çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Ardından Suriye’li bir aileyi de ziyaret eden Atilla, son ziyaretini ise Yolaltı Mahallesinde eşini kaybeden 6 çocuklu bir aileye yaptı. Aileye başsağlığında bulunan Atilla, ailenin çocuklarına oyuncak ve bisiklet hediye etti.