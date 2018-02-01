Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
119044
ALTIN
161.360
DOLAR
3.7383
STERLİN
5.3209
EURO
4.6627

Lütfiye Atilla’nın dernek ve STK ziyaretleri sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’nın eşi Lütfiye Atilla, kentte bulunan dernek ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) ziyaretleri devam ediyor.Kentte faaliyet yürüten ve özellikle yöneticisi kadın olan dernek ve STK’lara büyük...

Lütfiye Atilla’nın dernek ve STK ziyaretleri sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’nın eşi Lütfiye Atilla, kentte bulunan dernek ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) ziyaretleri devam ediyor.Kentte faaliyet yürüten ve özellikle yöneticisi kadın olan dernek ve STK’lara büyük...

01 Şubat 2018 Perşembe 15:27
Lütfiye Atilla’nın dernek ve STK ziyaretleri sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’nın eşi Lütfiye Atilla, kentte bulunan dernek ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) ziyaretleri devam ediyor.

Kentte faaliyet yürüten ve özellikle yöneticisi kadın olan dernek ve STK’lara büyük önem veren Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’nın eşi Lütfiye Atilla, dernek ve STK ziyaretlerinde istişarelerde bulunuyor. Atilla, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı görevlileri ile birlikte ilk olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu üyelerini ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akyıl ile Başkan Yardımcısı Ekin Ensarioğlu tarafından kapıda karşılanan Atilla, Diyarbakır TOBB binasında gerçekleşen ziyarette kadın girişimciler kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Kadın girişimciler kurulu üyeleri Atilla’ya teşekkür edip ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederken, Atilla, kadın girişimciler kurulunun çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Ziyaret sırasında günün anısına Atilla’ya çinili plaket tabak hediye edildi. Daha sonra TOBB binasında "Turizmde Kadın Girişimciliği Eğitimi" projesi kapsamında eğitim alan kursiyerleri ziyaret eden Atilla, kursiyerlere başarılar diledi.

Atilla, ikinci ziyaretini ise Davet ve Kardeşlik Vakfı’na yaptı. Burada kadın kolları yetkilileriyle görüşen Attila, vakıf ve kadınların çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Ardından Suriye’li bir aileyi de ziyaret eden Atilla, son ziyaretini ise Yolaltı Mahallesinde eşini kaybeden 6 çocuklu bir aileye yaptı. Aileye başsağlığında bulunan Atilla, ailenin çocuklarına oyuncak ve bisiklet hediye etti.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kulp şehir stadyumu projesi ihale edildi
Kulp şehir stadyumu projesi ihale edildi
Kulp Belediyesince okullarda yapılan çalışmaların büyük bir bölümü tamamlandı
Kulp Belediyesince okullarda yapılan çalışmaların büyük bir bölümü tamamlandı
Büyükşehir Belediyesi Kayapınar’da temizlik çalışması başlattı
Büyükşehir Belediyesi Kayapınar’da temizlik çalışması başlattı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim