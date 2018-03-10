Lise öğrencilerinden şiir dinletisi

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan İMKB Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri, şiir dinletisi gerçekleştirdi.

Okulun toplantı salonunda düzenlenen etkinliğe, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Müzik öğretmeni Recep Kalkan yönetiminde sahneye çıkan öğrenciler, şiirle türküleri harmanlayarak dinleyicilere güzel anlar yaşattı. Etkinlikle ilgili biligi veren Kalkan, “Edebiyat öğretmenlerimizden Semra Meylani ve Recai Uluğbey ile birlikte bu etkinliği düzenledik. Etkinliğimize öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Şiirlerle birlikte türkülerimizi harmanlamaya çalıştık. Güzel bir şiir türkü buluşması oldu. Etkinliğimize destek veren okul müdürümüz Hasan Yosunkaya ve yardımcılarına teşekkür ediyoruz” dedi.