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Kulp şehir stadyumu projesi ihale edildi

Diyarbakır’ın Kulp ilçesi Yeşilköy Mahallesinde Kulp Belediyesine ait 18 bin 800 metrekarelik alan üzerine yapılacak olan 500 seyirci kapasiteli Kulp Şehir Stadyumu Projesi Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ihale...

Kulp şehir stadyumu projesi ihale edildi

Diyarbakır’ın Kulp ilçesi Yeşilköy Mahallesinde Kulp Belediyesine ait 18 bin 800 metrekarelik alan üzerine yapılacak olan 500 seyirci kapasiteli Kulp Şehir Stadyumu Projesi Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ihale...

31 Ocak 2018 Çarşamba 14:23
Kulp şehir stadyumu projesi ihale edildi

Diyarbakır’ın Kulp ilçesi Yeşilköy Mahallesinde Kulp Belediyesine ait 18 bin 800 metrekarelik alan üzerine yapılacak olan 500 seyirci kapasiteli Kulp Şehir Stadyumu Projesi Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ihale edildi.

Kulp ilçesinde 18 bin 800 metrekarelik alan alan üzerine yapılacak olan 500 seyirci kapasiteli, 8 bin 512 metrekarelik saha alanı, 270 metrekarelik idari bina ile 3 bin metrekarelik otopark ve yürüyüş alanına sahip FİFA standartlarındaki şehir stadyumu projesi 1 milyon 682 bin TL’ye ihale edildi. Proje ile ilgili açıklamada bulunan Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu, "Kulp ilçesinde böyle bir stadyumun olmayışı büyük bir eksiklikti. Diyarbakır 1. Amatör Ligi’nde başarılı bir şekilde mücadele eden bir takımımız var. Ancak ilçemizde stad bulunmadığından dolayı takımımız sürekli Lice ilçe stadında maçlara çıkmaktadır. Bizler de bu eksikliğin bir an önce giderilmesi ve ilçede yaşayan bütün futbol severlere hizmet sunabilecek FİFA standartlarında şehir stadyumu projesinin hayat bulması için Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne müracaat ettik. 09 Ocak 2018 tarihinde ihale edilen projemiz sözleşme imzalandıktan sonra 7 ay içerisinde tamamlanacaktır. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.
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