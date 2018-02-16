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Kulp halkı şehit isminin verildiği park açılışına yoğun ilgi gösterdi

Diyarbakır’ın Kulp Belediyesince merkez Eski Mahalle Cengiz Topel Caddesi üzerinde projelendirilip yapımı tamamlanan Şehit Polis Recep Çakıl parkı görkemli bir açılışla vatandaşın hizmetine girdi. Açılış programına Kulp Kaymakamı ve...

Kulp halkı şehit isminin verildiği park açılışına yoğun ilgi gösterdi

Diyarbakır’ın Kulp Belediyesince merkez Eski Mahalle Cengiz Topel Caddesi üzerinde projelendirilip yapımı tamamlanan Şehit Polis Recep Çakıl parkı görkemli bir açılışla vatandaşın hizmetine girdi. Açılış programına Kulp Kaymakamı ve...

16 Şubat 2018 Cuma 10:30
Kulp halkı şehit isminin verildiği park açılışına yoğun ilgi gösterdi

Diyarbakır’ın Kulp Belediyesince merkez Eski Mahalle Cengiz Topel Caddesi üzerinde projelendirilip yapımı tamamlanan Şehit Polis Recep Çakıl parkı görkemli bir açılışla vatandaşın hizmetine girdi. Açılış programına Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu, İlçe protokolü, muhtarlar, çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan program Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu’nun açılış konuşmasıyla devam etti. Dülgeroğlu, “Bizler ’Yaradılanı severiz Yaradandan ötürü’ ve ’Halka hizmet Hakka hizmettir’ felsefesiyle hizmet etmeye çalışıyoruz. Bir yıl içerisinde açılışını yaptığımız 5. parkımız. Hiç parkı olmayan Kulp ilçesinde, aynı gün içerisinde 3 parkın açılışını yapıyoruz. Parkı olmayan hiçbir mahalle kalmayacak şekilde projelendirdiğimiz park projelerimizi tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine koyduk. Kulp ilçesinde 2007 yılında polis memuru olarak görev yaparken bölücü terör örgütü tarafından yapılan hain saldırı sonucu şehit olan polis memuru Recep Çakıl’ı ve tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Kulp halkının kendi öz evladı olarak kabul ettiği Şehit Polis Recep Çakıl isminin parka verilmesi için vatandaşlarca yapılan yoğun öneri üzerine belediye meclisince aldığımız kararla şehidimizin ismini bu parkımıza verdik” dedi.

Başkan Dülgeroğlu’nun açılış konuşmasının ardından, Kulp Belediyesince davet edilen ancak çeşitli nedenlerden dolayı açılış programına katılamayan Şehit Polis Recep Çakıl’ın eşi Asuman Çakıl ile çocuklarının katılımcılar ile Kulp halkına göndermiş oldukları mesaj okundu. Asuman Çakıl ve çocukları tarafından iletilen mesajda “Şehit Polis Recep Çakıl’ın eşi ve çocukları olarak şehidimizin adına sahip çıkan Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu’na bunu talep eden Kulp halkı ve esnafına canı gönülden teşekkürlerimizi ve muhabbetlerimizi yoluyoruz. Şehit kanı akmış vatanımın bu güzel toprağına, gönlü geniş halkına selamlarımızı gönderiyoruz. Allah’a emanet olun" denildi.

Palyaço tarafından yüzleri boyanan çocuklara çeşitli ikramlar yapıldı. Lise öğrencilerinin oluşturduğu folklor ekibinin sergilediği yerel oyunlardan sonra açılışa geçildi. Şehit Polis Recep Çakıl parkı açılışı kesilen kurdeleyle gerçekleştirildi. Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu ile beraberindekiler parkı gezdi. Çekilen hatıra fotoğraflarıyla açılış programı sona erdi.
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