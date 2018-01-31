Kulp Belediyesince okullarda yapılan çalışmaların büyük bir bölümü tamamlandı

Diyarbakır’ın Kulp Belediyesi merkez ve kırsal mahallelerde bulunan okullara yemekhane ve halı saha yapımı ile 13 okulun tadilatını kapsayan çalışmaların büyük bir bölümü tamamlandı.

Kulp Belediyesince 12 Eylül 2017 tarihinde 2 milyon 822 bin 560 TL’ye ihale edilen merkez ve kırsal mahallerde bulunan 11 okula yemekhane, 10 okula halı saha ve 13 okula ait tadilat çalışmalarının büyük bir bölümü tamamlandı. 7 ay gibi kısa bir sürede bu çalışmaların tamamlanacağını dile getiren Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Dülgeroğlu, “Okullarımızda başlatmış olduğumuz yemekhane ile halı saha yapımı ve tadilat çalışmalarımızın büyük bir kısmı tamamlandı. Mevsim şartları nedeniyle durdurmuş olduğumuz çalışmalarımız hava şartları düzeldiği gibi kaldığı yerden devam edecektir. Taahhüt ettiğimiz zaman diliminde bu çalışmalarımızı tamamlayıp öğrencilerimize hizmet sunmaya başlayacaktır” dedi.