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Kocaköylü öğrenciler kitap fuarını gezdi

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde eğitim gören öğrenciler, Yenişehir Belediyesi tarafından açılan kitap fuarını gezdi.Kocaköy ilçesinde eğitim gören tüm öğrenciler İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yusuf Turhan’ın katkılarıyla,...

Kocaköylü öğrenciler kitap fuarını gezdi

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde eğitim gören öğrenciler, Yenişehir Belediyesi tarafından açılan kitap fuarını gezdi.Kocaköy ilçesinde eğitim gören tüm öğrenciler İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yusuf Turhan’ın katkılarıyla,...

21 Mart 2018 Çarşamba 16:17
Kocaköylü öğrenciler kitap fuarını gezdi

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde eğitim gören öğrenciler, Yenişehir Belediyesi tarafından açılan kitap fuarını gezdi.

Kocaköy ilçesinde eğitim gören tüm öğrenciler İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yusuf Turhan’ın katkılarıyla, Yenişehir Belediyesi’nin değerler eğitimi projesi kapsamında düzenlediği Yenişehir Belediyesi Kitap Günleri etkinliğine katılarak yazarlarla buluştu. Öğrenciler, kendilerine bu imkanı tanıyan Kaymakam Turhan’a ve etkinliği gerçekleştiren Yenişehir Belediyesine teşekkür etti.
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