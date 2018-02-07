Kocaköy’de eğitim toplantısı yapıldı

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde 2. dönemi eğitim öğretim yılı toplantısı yapıldı.

Kocaköy Kaymakamlığında gerçekleyen toplantı, Kocaköy Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yusuf Turhan başkanlığında gerçekleşti. Toplantıya, İlçe Emniyet Amiri, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Yazı İşleri Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Kocaköy Mahalle Muhtarları, İlçe Müftüsü, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı, Merkez Okul Müdürleri, Anadolu Gençlik Derneği Temsilcisi, TÜGVA Temsilcisi, Okul Aile Birliği Başkanları ve Taşımalı Eğitim Temsilcileri ile katıldı. Geniş bir katılımla gerçekleşen toplantıya, 1. dönem eğitim öğretim yılında alınan karlar değerlendirildi.

İlçede bulunan okulların güvenliğinin artırılması kararlarının alındığı toplantıda, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi konuları masaya yatırıldı. Öğrencilerin güvenli bir şekilde okullara taşınması ve öğrencilerin gün ışığından daha fazla istifade etmeleri için yoğun ve azimli bir şekilde çalışması konularının da ele alındığı toplantıda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Yolcu, kısa bir bilgilendirme yaptı.

Toplantı, Kocaköy Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yusuf Turhan’ın konuşmalarıyla sona erdi.