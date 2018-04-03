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"Kazanırsak, değişim ve gelişimi insanlar görecek"

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) seçimlerinde Sarı Liste adayı olan Abdulkadir Karavil, tüm enerjilerini Diyarbakır’ın kalkınmasına harcadıklarını söyledi. DTSO’nun siyaset üstü bir kurum olduğunu kaydeden Karavil, ticari kimlikle...

"Kazanırsak, değişim ve gelişimi insanlar görecek"

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) seçimlerinde Sarı Liste adayı olan Abdulkadir Karavil, tüm enerjilerini Diyarbakır’ın kalkınmasına harcadıklarını söyledi. DTSO’nun siyaset üstü bir kurum olduğunu kaydeden Karavil, ticari kimlikle...

03 Nisan 2018 Salı 17:45
"Kazanırsak, değişim ve gelişimi insanlar görecek"

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) seçimlerinde Sarı Liste adayı olan Abdulkadir Karavil, tüm enerjilerini Diyarbakır’ın kalkınmasına harcadıklarını söyledi. DTSO’nun siyaset üstü bir kurum olduğunu kaydeden Karavil, ticari kimlikle hareket ettiklerini ve işi bilen için çözümün kolay olduğunu belirtti

DTSO Başkanlığı için Sarı Listeden adaylığını açıklayan Abdülkadir Karavil Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Karavil, kazanmaları halinde değişimin ve gelişimin herkesçe fark edileceğini söyledi.

Karavil, yaptığı açıklamada, yılların deneyim ve birikimiyle Diyarbakır’ın nasıl gelişebileceğini çok iyi bildiğini ve bunu başarabilecek güçte olduğunu kaydetti.

’’Doğru adımlar atılırsa başarı da kaçınılmaz olur’’

Doğru adımların atılması durumunda başarının kaçınılmaz olduğunu belirten Abdulkadir Karavil, ’’Daha iyi bir Diyarbakır için biz de yola çıktık. Diyarbakır için yapacak çok iş var. Diyarbakır birçok alanda ’bakir’ kalmıştır. Diyarbakır’ı hak ettiği yere getirmek için taze ve girişimci ruhunu hiçbir zaman kaybetmeyen yeni fikirlerle dolu profesyonel bir ekiple yola çıktık. Diyarbakır’da yıllardır ticari ve sosyal, çok sayıda projenin içinde yer alan biri olarak, bilgi ve deneyimimi bu kente harcamak için yola çıktık. Hiç bir siyasi ve ticari hesabımız yok. Tek hedefimiz bu kentin ekonomisine katkı sağlamak ve istihdamı artırmaktır’’ dedi.

"İşi bilene çözüm kolay"

Karavil, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nde yıllarca bitirilemeyen işleri 3.5 yılda bitirdiklerini ifade ederek, OSB’nin altyapısını tamamladıklarını ve çehresini değiştirdiklerini kaydetti. Türkiye genelinde 360 OSB bulunduğunu ve Diyarbakır OSB’nin içinden tren geçen Türkiye’deki 10 OSB arasında yer aldığını, OSB’yi kendi elektriğini üretir hale getirdiklerini, yol, su ve doğalgaz gibi önemli altyapı sorunlarını çözdüklerini ifade eden Karavil, işi bilene çözümün kolay olduğunu belirtti. Karavil, küçük bir işletmeyken bugün Diyarbakır’daki fabrikalarında 2 binin üzerinde kişiye istihdam sağladıklarını de kaydederek, herkes kenti terk ederken, kendilerinin yatırım yapmaya devam ettiğini ifade etti.

Diyarbakır’da kendileri gibi 500’ü aşkın kişinin bulunduğunu belirten Karavli, ’’Bunlar yatırım yaparsa bu kent kalkınır’’ dedi. Karavil, ekonomiyi iyi bildiklerini ve başarılarının ortada olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

’’İnsan hasta olunca en iyi doktora gitmek ister, adli işi olunca en iyi avukatı ister. Yani işi düştüğü alanda, mesleğinde en başarılı olanı ister. Biz de ekonomide çok iyiyiz. Yatırımlarımızın büyümesi, gelişmesi ve OSB’deki başarımızı çalışkan ve girişimci ruha sahip ekibe borçluyuz. Diyarbakır TSO Başkanlığı’nı kazanırsak, şehrimiz için de taze ve girişimci ruhunu hiçbir zaman kaybetmeyen fikirlerle dolu ekiple çalışarak, başaracağız. Kazanırsak, Diyarbakır’daki değişim ve gelişimi insanlar görecek ve yaşayacak.’’

"İşin içine siyaseti koymayalım"

Karavil, kimseyle bir alıp veremediklerinin ve siyasi bir beklentilerinin olmadığını söyledi. Ekonomik alandaki bilgi, deneyim ve çalışkanlıklarına güvendiğini kaydeden Karavil, "Biz çalışkanız. Çalışkanlığımızla kurumları da çalıştırarak, başaracağız ve iş adamlarımızın hayalini kurdukları bir ticaret ortamını sağlayacağız. Bu işin içine siyaseti koymadık ve koymayacağız. Mevlana gibiyiz. Herkesi kucaklıyoruz ve herkese kapımız açık. Sık sık anket çalışması yapıyoruz. Bize olan ilgi her geçen gün artıyor’’ ifadelerini kullandı.
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