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Kayapınar’da ‘Küçük adımlar büyük umutlar’ projesi

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi tarafından tüm okullar ve Aile Destek Merkezlerinde bulunan çocuklara, adalet, sevgi, yardımseverlik, doğruluk, dürüstlük, kardeşlik ve çalışkanlık değerlerinin aktarılabilmesi için “Küçük...

Kayapınar’da ‘Küçük adımlar büyük umutlar’ projesi

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi tarafından tüm okullar ve Aile Destek Merkezlerinde bulunan çocuklara, adalet, sevgi, yardımseverlik, doğruluk, dürüstlük, kardeşlik ve çalışkanlık değerlerinin aktarılabilmesi için “Küçük...

21 Mart 2018 Çarşamba 16:23
Kayapınar’da ‘Küçük adımlar büyük umutlar’ projesi

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi tarafından tüm okullar ve Aile Destek Merkezlerinde bulunan çocuklara, adalet, sevgi, yardımseverlik, doğruluk, dürüstlük, kardeşlik ve çalışkanlık değerlerinin aktarılabilmesi için “Küçük adımlar büyük umutlar” adlı proje hayata geçirildi.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, “Bir ülkede eğitimin kalitesi, öğretmeninin kalitesi kadardır. Bu düşünceden hareketle hem çocuklarımızı aydınlatan öğretmenlerimizin gelişimine katkı sunmak hem de aldıkları eğitimleri okullarında uygulamalarını sağlamak amacı ile ‘Küçük adımlar büyük umutlar’ projesini hayata geçiriyoruz. Öğretmenler, halkı aydınlatan meşaledir. Bu bilince hem kendileri hem de içinde yaşadıkları toplum sahip olmadıkça, bizler tam olarak ne bir millet olabilir ne de ayağa kalkabiliriz. Bu nedenle öğretmenlere, donanımlı eğitimciler olmaları yolunda her türlü desteği vermek kamu idarecilerinin en önemli görevi olduğunu düşünüyorum” dedi.
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