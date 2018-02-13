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Kayapınar’da 84 bin çocuk sinemayla buluşuyor

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın talimatı ile hayata geçirilen projede 84 bin çocuk sinema ile buluşuyor.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kayapınar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü...

Kayapınar’da 84 bin çocuk sinemayla buluşuyor

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın talimatı ile hayata geçirilen projede 84 bin çocuk sinema ile buluşuyor.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kayapınar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü...

13 Şubat 2018 Salı 13:30
Kayapınar’da 84 bin çocuk sinemayla buluşuyor

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın talimatı ile hayata geçirilen projede 84 bin çocuk sinema ile buluşuyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kayapınar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen sinema etkinliği kapsamında, ilçedeki 84 bin öğrencinin tamamının sinemaya götürülmesi hedefleniyor. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, eğitimi yalnızca akademik bir faaliyet olarak görmediğini ve Kayapınarlı çocukları çok sevdiğini ifade ederek, çocuklarımızın ruhsal, fiziksel, bilimsel ve kültürel gelişimlerini önemsediklerini belirtti. Balcı, çocuklarımızın sportif faaliyetlere katılmalarını sağlamak için 8 bin öğrenciye spor malzemesi dağıttıklarını ve 30 adet halı saha ve basketbol-voleybol sahası yapacaklarını, resim ve müzik faaliyetlerine katılmalarını sağlamak için 50 bin öğrenciye resim-müzik malzemesi dağıttıklarını ve 45 adet müzik-resim atölyesi yapacaklarını, okuma alışkanlığı kazanmaları için 1 milyon kitabı Kayapınar’a kazandıracaklarını ve okullarımızda 50 adet Z Kütüphanesi yapma çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak, Kayapınar Belediyesinin tüm imkanlarının geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için seferber edildiğini belirtti.
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