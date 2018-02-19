Kayapınar Belediyesi öğrencileri geleceğe hazırlıyor

Diyarbakır’ın Kayapınar Belediyesi maddi imkanı olmayan ve çoğu üniversiteye hazırlanan öğrencileri, açtığı kurslarla geleceğe hazırlıyor.

Kayapınar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, Cegerxwin Kültür Merkezinde özellikle maddi durumu olmayan dezavantajlı öğrenciler için açtığı kurslarla öğrencileri geleceğe hazırlıyor. Özellikle resim, müzik gibi yetenek gerektiren ve üniversitelerdeki bu bölümlere girmek isteyen öğrencileri sınava da hazırlayan kurslarla öğrenciler aynı zamanda duygularını resme ve notalara da döküyor.

“İçimizdeki sanat ruhunu ortaya çıkarıyor”

Bingöl Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunu Şilan Palan, daha önce de resim çizdiğini ve kursun içlerindeki sanat ruhunu ortaya çıkardığını belirterek, “Bu etkinliği duyduğumda çok istekli oldum. Arkadaşlarla beraber keyifli vakitler geçiriyoruz. Resim yapmayı çok seviyorum. Hocalarımız sayesinde daha çok sevdik. Resim yapmak hayatın her alanında bizi etkiliyor. İnsanın bütün duygularını ön plana çıkartıyor. Resim yapmak bir yeteneğin dışında insanın bütün kişiliğini de ön plana çıkarıyor. Bir insanda gördüğümüz kişilik ve karakterin resimle buluşması çok daha güzel oluyor ve çok keyifli. Özellikle maddi durumu olmayan insanların bu kursu tercih ediyor olması çok çok güzel. Bu kurslar herkesin rahatlıkla gelebileceği ve kendisini yetiştirebileceği kurslar. Vaktimizi çok fazla da almıyor. Haftanın üç günü geliyoruz. İçimizdeki sanat ruhunu ortaya çıkarıyor. Bundan güzel bir şey olamaz” dedi.

Lise 3’ncü sınıf öğrencisi Emine Aladağ, resim ile ilgili hayalleri olduğunu ifade ederek, “Bu kursla birlikte bunu gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Bu yüzden buraya geliyorum. Daha önce kendim çizmeye çalışıyordum ama teknik bilmeyince pek fazla işe yaramıyor. Mesela sınavda model çıkıyor. Model ile ilgili ölçüyü falan gösteriyorlar. Biz de ona göre çizmeye çalışıyoruz. Hedefim resim öğretmeni olmak ve kendim gibi öğrencileri yetiştirmek” diye konuştu.

Kursa belirlediği hedef ulaşmak için geldiğini aktaran Bircan Ece ise, “Resim çizmeyi seviyorum. Yeteneğim olduğu için de bu kursu seçtim. 5 aydır geliyorum. Ücretli kurslara gidemediğim için burayı seçtim. İleride resme dayalı bir şeyler yapmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Öğrencileri ücretsiz bir şekilde geleceğe hazırlıyoruz”

Kayapınar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Koordinatörü Yasin Ensari, düzenledikleri kursların amacının öğrencileri ücretsiz bir şekilde geleceğe hazırlanması olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

“Amacımız öğrencilere materyal ve sınıf içi eğitimlerde destek vermek. Zaten Kayapınar Belediyesi Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, Kayapınarlı çocuklara bu anlamda çok değer veriyor. Hem sanatsal hem kültürel faaliyetler olarak tüm faaliyetlerimiz bu yönde ücretsiz oluyor. Öğrenciler sınıf içi eğitimlerde kendi kabiliyetlerini sergileyen veya yeni yeni keşfeden öğrencilere biz de destekliyoruz ve desteklemeye de devam edeceğiz. Öğrencilerimizi biz kendi bünyemizde çeşitli branşlarda tiyatro, sinema, müzik, resim dallarında da her zaman ön planda tutuyoruz. Onlar için özel gecelerde sahne sanatları konusunda destek de veriyoruz. Var olan yetenekleri ortaya çıkarıyoruz.”