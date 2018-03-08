Diyarbakır’da bir güzellik merkezi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara ücretsiz cilt bakımı yaptı.

Diyarbakır’da hizmet veren N&B Estetica Güzellik Merkezi kadın müşterilerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla jest yaptı. Kadınlar gününe özel ücretsiz cilt bakımı yapan güzellik merkezi müşterilerinden tam not aldı. Güzellik merkezi işletmecisi uzman estetiysen Buket Baylan, bu özel günde kadınları unutmadıklarını belirtmek için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi. Baylan, “Merkezimizde kadınlara nasıl daha iyi hizmet edebileceğimizi düşünürken 8 Mart Dünya kadınlar Günü’nde ücretsiz cilt bakımı fikri oluştu. Biz de bu önemli günde 15 müşterimize ücretsiz cilt bakımı yaparak günlerini kutladık. Aslında kadınlarımızın sadece bir günü değil, her günü özel olmalı. Ancak biz merkez olarak bu önemli günlerinde kadınlara pozitif bir ayrımcılık yapmayı düşündük ve buna karar verdik” dedi.

Kadına şiddetin günümüzde açtığı yaraya da değinen Baylan, kadının sadece bir gün değil her gün değer görmesi gerektiğini söyledi. Kadınların her gün hatırlanmasının ve bunun kadına hissettirilmesinin önemli olduğunu belirten Baylan, güzellik merkezi olarak imkanları ölçüsünde kadınlara pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

"Kadın şiddete değil, güzelliğe layıktır"

Uzman estetiysen Nur Tellioğlu ise kadınların güzel olması ve güzel görünmesi için hizmet verdiklerini belirterek, bu önemli günde de onları unutmayıp böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi. Tellioğlu, “Kadın şiddete değil, güzelliğe layıktır. Kadınların kendini güzel hissetmeleri için merkezimizde her türlü hizmeti veriyoruz. Biz merkez olarak kadınlara her zaman özel kıymet veriyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla da böyle bir jest yaparak verdiğimiz değeri göstermiş olduk. 15 kadın müşterimize ücretsiz cilt bakımı yaptık. Bu uygulama hem bizi hem de kadınları çok mutlu etti. İmkanlarımız ölçüsünde kadınlara yönelik bu tür etkinliklerimiz devam edecektir” diye konuştu.

Güzellik merkezi tarafından yapılan ücretsiz cilt bakımına katılan kadınlar ise bu önemli günde böyle bir hizmetin verilmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Güzellik merkezi ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın müşterilerine pasta yaptırarak merkeze gelen kadınlarla birlikte pastayı kesti.