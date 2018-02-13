Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115604
ALTIN
162.230
DOLAR
3.7968
STERLİN
5.2779
EURO
4.6907

İtfaiyeden UMKE ve AFAD’a ziyaret

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kentte görev yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkililerini ziyaret ederek yaşanacak herhangi bir doğal afet ya da olumsuz...

İtfaiyeden UMKE ve AFAD’a ziyaret

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kentte görev yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkililerini ziyaret ederek yaşanacak herhangi bir doğal afet ya da olumsuz...

13 Şubat 2018 Salı 12:39
İtfaiyeden UMKE ve AFAD’a ziyaret

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kentte görev yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkililerini ziyaret ederek yaşanacak herhangi bir doğal afet ya da olumsuz duruma karşı beraber hareket etme, ortak eğitim ve tatbikat yapma kararı aldı.

Kentteki acil ve olumsuz durumlara daha hızlı müdahale etmek için teknolojik araçlarla kendini sürekli yenileyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kentte görev yapan diğer kurumlarla da ortak çalışmalar yürütecek. Bu kapsamda kentte görev yapan UMKE ve AFAD yetkililerini ziyaret eden İtfaiye Daire Başkanı ve birim amirleri, kurumlarla beraber çalışma, ortak eğitim ile tatbikatlar yapma kararı aldı.

İlk olarak AFAD İl Müdürü Şükrü Kikizade’yi ziyaret eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kentte ve ilçelerde itfaiyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Kikizade, kentteki olumsuz durumlar için beraber çalışmanın önemini vurguladı. UMKE yetkilileriyle bir araya gelerek ortak çalışmalar yürütme konusunda fikir birliğine vardı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Sağlık İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri ayrıca Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü’nü ziyaret ederek kentteki sağlık çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayapınar’da 84 bin çocuk sinemayla buluşuyor
Kayapınar’da 84 bin çocuk sinemayla buluşuyor
Amed Sportif Faaliyetler’de keyifler yerinde
Amed Sportif Faaliyetler’de keyifler yerinde
Diyarbakır’da okul sporları devam ediyor
Diyarbakır’da okul sporları devam ediyor

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim