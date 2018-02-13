İtfaiyeden UMKE ve AFAD’a ziyaret

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kentte görev yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkililerini ziyaret ederek yaşanacak herhangi bir doğal afet ya da olumsuz duruma karşı beraber hareket etme, ortak eğitim ve tatbikat yapma kararı aldı.

Kentteki acil ve olumsuz durumlara daha hızlı müdahale etmek için teknolojik araçlarla kendini sürekli yenileyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kentte görev yapan diğer kurumlarla da ortak çalışmalar yürütecek. Bu kapsamda kentte görev yapan UMKE ve AFAD yetkililerini ziyaret eden İtfaiye Daire Başkanı ve birim amirleri, kurumlarla beraber çalışma, ortak eğitim ile tatbikatlar yapma kararı aldı.

İlk olarak AFAD İl Müdürü Şükrü Kikizade’yi ziyaret eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kentte ve ilçelerde itfaiyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Kikizade, kentteki olumsuz durumlar için beraber çalışmanın önemini vurguladı. UMKE yetkilileriyle bir araya gelerek ortak çalışmalar yürütme konusunda fikir birliğine vardı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Sağlık İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri ayrıca Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü’nü ziyaret ederek kentteki sağlık çalışmaları hakkında bilgi aldı.